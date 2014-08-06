汽车产业：中国完成对日本企业实施汽车零部件和轴承垄断案调查--发改委

李朴民称，发改委对汽车及配件的调查，是开始于2011年底。发改委在广泛征求相关企业、行业协会、专家和律师意见的基础上，对严重违反反垄断法的一些汽车整车、零配件生产企业和经销商进行了调查，并将根据违法的情况依法作出处理，目的就是维护汽车市场的竞争秩序，保护消费者的合法权益。（完） (发稿 侯向明；撰写 李文科; 审校 杨淑祯)