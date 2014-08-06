汽车产业：中国完成对日本企业实施汽车零部件和轴承垄断案调查--发改委

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较前月同期下滑1.2%至891,725吨--船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京8月6日 - 中国国家发展和改革委员会秘书长李朴民周三称，中国已经完成对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案调查，并将依法进行处罚。
李朴民称，发改委对汽车及配件的调查，是开始于2011年底。发改委在广泛征求相关企业、行业协会、专家和律师意见的基础上，对严重违反反垄断法的一些汽车整车、零配件生产企业和经销商进行了调查，并将根据违法的情况依法作出处理，目的就是维护汽车市场的竞争秩序，保护消费者的合法权益。（完） (发稿 侯向明；撰写 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。