中国环境：实施新标161个城市超九成空气质量未达标--环保部

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透北京8月6日 - 新华网周三援引环保部称，2014年上半年在已实施新空气质量标准的161个城市中，超九成空气质量未达标，仅舟山、深圳、珠海、湛江、云浮、北海、海口、三亚、拉萨等九个城市达标。
环保部在2014年上半年全国环境质量状况报告并指出，未实施新标准的166个地级以上城市中，有105个城市环境空气质量达标，达标城市比例为63.3%，同比降低7.1个百分点。
报告显示，首批实施空气质量新标准监测的京津冀、长三角、珠三角区域以及重点城市中，共对74个城市每月进行排名并公布，城市达标天数比例在11.7-97.2%之间，平均达标天数比例为60.3%，平均超标天数比例为39.7%。
和2013年相比，74个城市总体空气质量有所改善，平均达标天数比例较去年的的58.7提升1.6个百分点。其中，京津冀区域空气质量明显改善，13个城市达标天数比例提高3.2个百分点。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到