中国经济：首批淘汰落后和过剩产能企业确定，河北共有191家

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透北京8月6日 - 中国工业和信息化部近日公布的2014年工业行业首批淘汰落后和过剩产能企业名单中，河北省有191家。首批需淘汰落后和过剩产能的全国44家炼铁企业中，河北省有18家企业位列其中。
中国环境报周三报导称，河北省还有33家造纸企业、13家印染企业、11家平板玻璃企业、3家焦炭企业、3家铁合金生产企业、两家制革企业、两家铅蓄电池（极板及组装）生产企业、1家铜（含再生铜）生产企业、1家铅（含再生铅）生产企业进入名单。
根据名单，河北省20家钢铁企业、102家水泥企业需要淘汰炼铁产能940.5万吨和炼钢产能320万吨，水泥产能3208万吨。
其中首批需淘汰落后和过剩产能的全国44家炼铁企业中，河北省有18家企业位列其中，包括河北丰达钢铁有限公司、石家庄西柏坡钢铁有限公司、张家口冀钢钢铁有限公司、张家口市鑫烨机械制造有限公司、宣化县坤源矿业有限公司、昌黎县宏兴实业有限公司、青龙满族自治县燕山冶金铸造有限公司等，需要淘汰的均为460立方米及以下的高炉，涉及产能940.5万吨，占全国首批淘汰产能总量的37%。
在首批需要淘汰产能的全国30家炼钢企业中，河北省承德钢铁集团有限公司、德龙钢铁有限公司位列其中，分别需淘汰40吨转炉4座、35吨转炉两座，涉及产能320万吨，占全国首批淘汰总量的14.2%。
按照要求，今年9月底前要关停列入公告名单内企业的生产线（设备），确保在2014年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。
根据中国国家统计局公布的上半年30个省市地方GDP数据，河北省GDP增幅5.8%位居最后。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到