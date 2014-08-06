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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 12:21 BJT

中国债市动态：现券收益率破稳下行，受7月信贷不佳等传言临时扰动

路透上海8月6日 - 中国银行间债市周三早盘主要利率债收益率一度跌约4-5个基点(bp)。从上日下午开始，市场上开始出现7月新增信贷可能不佳的传言，加之资金价格仍在低位，现券收益率趁机打破之前稳势下行。

不过交易员指出，从现券收益率跌幅随后有所收窄来看，新增信贷传言影响的持续性料有限。而且目前资金面也有一些结构性失衡，现券下一步走势还需要再观望。

上海一银行交易员表示，早盘现券收益率先跌后收窄，最新跌幅在3个bp左右。“传(7月)信贷较差，但这种传言还是来得快去得也快吧。”

交易员透露，稍早有传言7月新增信贷仅在4,000-5,000亿元人民币左右。较此前市场预期偏低。上海证券报周二报导，7月四大行存款负增长约1.5万亿，同期贷款新增量约为2,100亿，目前研究机构对7月金融机构整体新增信贷预期都未超过8,000亿。

利率互换市场上，早盘也录得相近跌幅。剩余期限近三年的国开行固息债140208券最新成交 在4.69%，上日尾盘为4.71%。

一级市场方面，财政部上午招标发行的七年期续发国债，中标收益率为4.1328%，符合此前4.14%的市场预测均值。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收涨，报在93.252元，较上日结算价升0.06元，或0.06%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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