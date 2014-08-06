中国债市动态：现券收益率破稳下行，受7月信贷不佳等传言临时扰动

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透上海8月6日 - 中国银行间债市周三早盘主要利率债收益率一度跌约4-5个基点(bp)。从上日下午开始，市场上开始出现7月新增信贷可能不佳的传言，加之资金价格仍在低位，现券收益率趁机打破之前稳势下行。
不过交易员指出，从现券收益率跌幅随后有所收窄来看，新增信贷传言影响的持续性料有限。而且目前资金面也有一些结构性失衡，现券下一步走势还需要再观望。
上海一银行交易员表示，早盘现券收益率先跌后收窄，最新跌幅在3个bp左右。“传(7月)信贷较差，但这种传言还是来得快去得也快吧。”
交易员透露，稍早有传言7月新增信贷仅在4,000-5,000亿元人民币左右。较此前市场预期偏低。上海证券报周二报导，7月四大行存款负增长约1.5万亿，同期贷款新增量约为2,100亿，目前研究机构对7月金融机构整体新增信贷预期都未超过8,000亿。
利率互换市场上，早盘也录得相近跌幅。剩余期限近三年的国开行固息债140208券最新成交 在4.69%，上日尾盘为4.71%。
一级市场方面，财政部上午招标发行的七年期续发国债，中标收益率为4.1328%，符合此前4.14%的市场预测均值。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收涨，报在93.252元，较上日结算价升0.06元，或0.06%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。