全球债市：中国海外发债规模不断扩大，但尚未形成全球性市场

路透香港8月6日 - 中国的海外债券市场蓬勃发展，发债量创出最高纪录而且需求旺盛。但它尚未成为全球性市场，仍然以中国发行人与投资者为主，而且一直是投机客押注人民币的一个工具。

欧美大型机构投资者基本上不碰点心债市场。而投资者对目前缺乏此类债券的发行人、债务结构以及万一出现违约时享有的权利等信息感到担心，则意味着上述局面近期内不太可能改变。

尽管2014年上半年发债量创出了3,590亿元人民币(约合580亿美元)的半年度最高纪录，但外界关于该市场是内幕市场的看法，阻碍了它的全球化脚步，而且在促进人民币国际化方面也未发挥应有的作用。

“因为许多发行人的评级都低于投资级，我们不想投资这个领域。在欧洲，只有相当专业的投资者才会对这些债券感兴趣，”伦敦Stratton Street的总经理Andrew Main表示。截至5月底，Stratton Street管理的资产规模是15.5亿美元。

中国经济放缓以及人民币汇率波动，也抑制了外国投资者对于中国债券的热情。此外，中国在推进市场化的过程中，允许企业违约拖欠债务，投资者也得好好掂量一下风险。

跟踪点心债的一个汇丰控股(HSBC)指数年内迄今的回报是负值，而2013年则为上涨6.8%。相比之下，一个追踪亚洲企业美元债券的指数的回报率是6.6%，2013年是负2.4%。

**缺乏债信评级**

香港的一名基金经理出席伦敦的一个投资论坛，发现由于很难对中国发行人进行基本分析，所以参与点心债市场的投资者寥寥无几。

“在出现这么多关于中国的负面消息之后，欧洲的一些资产经理试图回避购买人民币债券，”这名基金经理未被授权对媒体讲话，因此要求匿名评论。

据汤森路透的数据，包括定期存单在内，未经评级的债券约占点心债市场的80%。

而在全球市场上以美元、欧元或日圆发行的债券，绝大多数都是有评级的。

缺乏债信评级，使得基金经理难以区分谁好谁差，导致他们对点心债市场望而却步。

“新手投资者青睐购买政府公债，因为只需了解中国的宏观情况；而对于信用债券来说，中国以外的机构很少愿意投入资源和分析师来做投资研究，”渣打银行驻香港的策略师Becky Liu表示。

浏览点心债各地发行情况图表：link.reuters.com/syd52w

浏览点心债期限情况图表：link.reuters.com/vyd52w

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