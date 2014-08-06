全球债市：中国海外发债规模不断扩大，但尚未形成全球性市场

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透香港8月6日 - 中国的海外债券市场蓬勃发展，发债量创出最高纪录而且需求旺盛。但它尚未成为全球性市场，仍然以中国发行人与投资者为主，而且一直是投机客押注人民币的一个工具。
欧美大型机构投资者基本上不碰点心债市场。而投资者对目前缺乏此类债券的发行人、债务结构以及万一出现违约时享有的权利等信息感到担心，则意味着上述局面近期内不太可能改变。
尽管2014年上半年发债量创出了3,590亿元人民币(约合580亿美元)的半年度最高纪录，但外界关于该市场是内幕市场的看法，阻碍了它的全球化脚步，而且在促进人民币国际化方面也未发挥应有的作用。
“因为许多发行人的评级都低于投资级，我们不想投资这个领域。在欧洲，只有相当专业的投资者才会对这些债券感兴趣，”伦敦Stratton Street的总经理Andrew Main表示。截至5月底，Stratton Street管理的资产规模是15.5亿美元。
中国经济放缓以及人民币汇率波动，也抑制了外国投资者对于中国债券的热情。此外，中国在推进市场化的过程中，允许企业违约拖欠债务，投资者也得好好掂量一下风险。
跟踪点心债的一个汇丰控股(HSBC)指数年内迄今的回报是负值，而2013年则为上涨6.8%。相比之下，一个追踪亚洲企业美元债券的指数的回报率是6.6%，2013年是负2.4%。
**缺乏债信评级**
香港的一名基金经理出席伦敦的一个投资论坛，发现由于很难对中国发行人进行基本分析，所以参与点心债市场的投资者寥寥无几。
“在出现这么多关于中国的负面消息之后，欧洲的一些资产经理试图回避购买人民币债券，”这名基金经理未被授权对媒体讲话，因此要求匿名评论。
据汤森路透的数据，包括定期存单在内，未经评级的债券约占点心债市场的80%。
而在全球市场上以美元、欧元或日圆发行的债券，绝大多数都是有评级的。
缺乏债信评级，使得基金经理难以区分谁好谁差，导致他们对点心债市场望而却步。
“新手投资者青睐购买政府公债，因为只需了解中国的宏观情况；而对于信用债券来说，中国以外的机构很少愿意投入资源和分析师来做投资研究，”渣打银行驻香港的策略师Becky Liu表示。
浏览点心债各地发行情况图表：link.reuters.com/syd52w
浏览点心债期限情况图表：link.reuters.com/vyd52w
(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到