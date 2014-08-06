修正-电信产业：三星和苹果同意撤销美国以外地区的专利诉讼--三星发言人

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较前月同期下滑1.2%至891,725吨--船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(修正：标题中错字“统一”修正为“同意”)
路透首尔8月6日 - 三星电子 发言人周三表示，该公司和苹果 同意撤销美国以外地区的专利诉讼。
“这项协议不涉及授权协议，两家公司当前在美国法院的官司纠纷将继续，”三星在一份声明中称。
苹果和三星已在全球各地打了三年官司，都控告对方在智能手机和其他移动装置中侵犯专利。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
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路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。