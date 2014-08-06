修正-电信产业：三星和苹果同意撤销美国以外地区的专利诉讼--三星发言人

路透首尔8月6日 - 三星电子 发言人周三表示，该公司和苹果 同意撤销美国以外地区的专利诉讼。

“这项协议不涉及授权协议，两家公司当前在美国法院的官司纠纷将继续，”三星在一份声明中称。

苹果和三星已在全球各地打了三年官司，都控告对方在智能手机和其他移动装置中侵犯专利。(完) (编译 李爽 审校 于春红)