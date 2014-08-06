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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 10:18 BJT

日本债市：盘中公债价格持稳，投资者对进一步推低收益率有所顾忌

10年期公债收益率 持平于0.515%。若跌破0.510%，将来到2013年4月以来最低。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% +0.0 0.065%

五年期公债 0.000% +0.0 0.145%

10年期公债 0.515% +0.0 0.515%

20年期公债 1.380% +0.0 1.380%

30年期公债 1.675% +0.0 1.675%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.10 +0.04 146.06

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 李爽)
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