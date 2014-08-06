汽车产业：中国发改委称已查明克莱斯勒和奥迪有垄断行为，近期将进行处罚

路透北京8月6日 - 中国国家发展和改革委员会秘书长李朴民周三称，现已查明克莱斯勒和奥迪两家企业确实存在垄断行为，近期将会进行相应处罚。近日，发改委还完成了对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查工作，并将依法进行处罚。

李朴民在新闻发布会上并表示，上周江苏省物价局反垄断分局已对苏州、无锡等五个城市的奔驰经销商进行了反垄断调查。8月4日，上海市发改委、江苏省物价局所属的反垄断局组织力量，对奔驰公司上海办事处进行了调查。

“奔驰是不是存在垄断行为，目前正在调查取证。”李朴民说。