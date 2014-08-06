南美金融：阿根廷称将正式要求美国相关银行办理债款偿付

路透布宜诺斯艾利斯8月5日 - 阿根廷周二表示，将正式要求负责阿根廷债款偿付的中间银行支付6月就已到期的数十亿美元债款，当时因为美国法院阻止，付款迟迟没有进行。

阿根廷上周发生违约，此前该国打输了与拒绝债务重组的对冲基金的长期官司。

阿根廷政府将专门用于偿付重组债券持有人的资金，存放在花旗银行阿根廷分行和纽约梅隆银行这些中间银行。

美国地区法官Thomas Griesa称，这些存款是违法的，因为他下令要求阿根廷在钉子户债权人没有获得债款偿付时，不得向重组债券持有人支付款项。

阿根廷经济部周二晚间发布声明称，将忽视Griesa的命令，正式要求纽约梅隆银行和花旗银行阿根廷分行办理付款。

“这些钱属于阿根廷重组债券的持有人，”声明称。(完)