南美金融：阿根廷称将正式要求美国相关银行办理债款偿付

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透布宜诺斯艾利斯8月5日 - 阿根廷周二表示，将正式要求负责阿根廷债款偿付的中间银行支付6月就已到期的数十亿美元债款，当时因为美国法院阻止，付款迟迟没有进行。
阿根廷上周发生违约，此前该国打输了与拒绝债务重组的对冲基金的长期官司。
阿根廷政府将专门用于偿付重组债券持有人的资金，存放在花旗银行阿根廷分行和纽约梅隆银行这些中间银行。
美国地区法官Thomas Griesa称，这些存款是违法的，因为他下令要求阿根廷在钉子户债权人没有获得债款偿付时，不得向重组债券持有人支付款项。
阿根廷经济部周二晚间发布声明称，将忽视Griesa的命令，正式要求纽约梅隆银行和花旗银行阿根廷分行办理付款。
“这些钱属于阿根廷重组债券的持有人，”声明称。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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