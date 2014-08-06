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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 10:54 BJT

离岸人民币：IFC增发2017年1月到期债券7.5亿元，利率为2.04%

路透香港8月6日 - 世界银行旗下的国际金融公司（IFC）周三表示，增发（reopen）其在2017年1月到期的三年期人民币债券，收益率为2.04%，增发金额7.5亿元。

该期债券票面利率为2.00%，在伦敦挂牌。这使得该批人民币债券总金额达到27.5亿元，为目前在伦敦交易所最大规模的人民币债券。

IFC副总裁兼司库华敬东表示，“IFC坚决致力于支持中国资本市场的发展和人民币的国际化。IFC利用国际AAA级债券搭建了一条独特的通路，将国际投资与中国私营部门的融资需求连接起来。”

根据汤森路透旗下IFR报导，增发债券指导利率为2.0-2.10%，将在8月8日交割。

IFC是首家设立定期发行离岸人民币票据计划的机构，此前曾在中国大陆发熊猫债以及香港的点心债。

IFC在中国专注于私营部门投资，特别是与可减缓气候变化、支持农村发展、促进中国海外投资的可持续性项目。自1985年以来，IFC在中国投资总额达到约70亿美元（约420亿元人民币），包括近30亿元人民币的本币投资。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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