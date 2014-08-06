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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 10:49 BJT

日本股市：早盘下滑，软银因旗下Sprint弃购T-Mobile而暴跌

路透东京8月6日 - 日本股市周三早盘下跌，受软银 大跌拖累，此前有消息称，该公司旗下Sprint 已放弃收购美国第四大移动运营商T-Mobile U.S ，因为这笔交易获得监管当局批准的难度太大。

受乌克兰紧张局势拖累隔夜美股影响，市场情绪本就低落，日经指数 早盘收跌1.0%，至15,167.60点。

大盘股软银 大跌4.8%，为早盘主板成交最活跃个股。

Sprint母公司软银当初不顾监管当局希望无线市场维持四大企业并存格局的警告，执着寻求收购T-Mobile。放弃收购的消息为软银的漫长努力画上了句号。

分析师表示投资者心态基本保持谨慎，因受到乌克兰紧张局势以及其他负面消息影响，包括阿根廷的债务危机。不过分析师指出，许多人士的主要关注点仍是美联储开始升息周期的时机。

周二数据显示，上月美国服务业活动触及八年半最高水平，6月工厂订单激增，巩固经济在第三季度稳健增长的预期。

投资者还关注公司季度业绩，目前为止公布的业绩基本都超越预期。

东证股价指数 跌0.95%,报1,251.47点。JPX-日经400指数 下滑0.92%，至11,393.32。 (完)
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