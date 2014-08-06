日本股市：早盘下滑，软银因旗下Sprint弃购T-Mobile而暴跌

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透东京8月6日 - 日本股市周三早盘下跌，受软银 大跌拖累，此前有消息称，该公司旗下Sprint 已放弃收购美国第四大移动运营商T-Mobile U.S ，因为这笔交易获得监管当局批准的难度太大。
受乌克兰紧张局势拖累隔夜美股影响，市场情绪本就低落，日经指数 早盘收跌1.0%，至15,167.60点。
大盘股软银 大跌4.8%，为早盘主板成交最活跃个股。
Sprint母公司软银当初不顾监管当局希望无线市场维持四大企业并存格局的警告，执着寻求收购T-Mobile。放弃收购的消息为软银的漫长努力画上了句号。
分析师表示投资者心态基本保持谨慎，因受到乌克兰紧张局势以及其他负面消息影响，包括阿根廷的债务危机。不过分析师指出，许多人士的主要关注点仍是美联储开始升息周期的时机。
周二数据显示，上月美国服务业活动触及八年半最高水平，6月工厂订单激增，巩固经济在第三季度稳健增长的预期。
投资者还关注公司季度业绩，目前为止公布的业绩基本都超越预期。
东证股价指数 跌0.95%,报1,251.47点。JPX-日经400指数 下滑0.92%，至11,393.32。 (完)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到