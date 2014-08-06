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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 10:44 BJT

韩国股市：乌克兰形势令韩股盘中承压，SK海力士大跌逾4%

路透首尔8月6日 - 韩国股市周三早盘中承压，因乌克兰紧张形势升高，但获利了结令跌势受限。截至中午时分韩股综合股价指数 跌0.1%至2,064.51点。

三星电子 跌逾1%，SK海力士 下挫逾4%。

但浦项钢铁 上涨约1%；LG电子 劲扬约3%，因报导称受惠最新机款，该公司北美智能手机市场份额成长。

散户卖超韩股242亿韩元，打压大盘；但外资买超236亿韩元。

下跌个股和上涨个股分别有450和338档。(完)
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