投行观点：上调台湾今年经济成长至3.5%，央行年底开始升息--星展

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较前月同期下滑1.2%至891,725吨--船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北8月6日 - 星展集团最新报告指出，上修2014年台湾GDP成长率的预期至3.5%，主因第二季成长超越预期，并维持2015年GDP的预期3.7%；预估央行将于第四季开始升息循环。
星展银行分析师马铁英表示，预估下半年经济仍将缓慢转好，估计第三季经济成长率为3.8%，第四季为3.4%。下半年出口有望随着美国、中国景气复苏而走升；但内需可能随着股市下滑、实质薪资转负及地方选举的不确定性下，较上半年走弱。
〞我们对下半年的内需看法是保守一点，〞马铁英说。
星展银行发出的新闻稿中表示，台湾官方原先预期2014年GDP成长率为2.98%可能稍嫌保守，估计在将来可能会上修成长预期。此外，超乎预期的经济数据表现将带给政府信心，大幅提升货币政策正常化的可能性，预测央行未来可能会采取升息措施。
星展集团认为出口表现和投资是第二季GDP能够快速成长的原因，且因全球经济复苏和电子产业周期性的回升，下半年的成长动能预期将持续。此波出口带动经济复苏的力道，可从近期主要指标皆有正面表现足以证明。
新闻稿中也指出，消费力的成长在第二季维持稳定，但预期未来可能会有放缓的现象。其一，因为央行在六月施行了另一波紧缩政策来控制房贷的成长，以抑制房地产的价格，势必将造成房地产和信贷市场面临修正的压力。其二，一些其他因素如台风、复兴航空事件以及高雄气爆都可能在短时间内影响消费者的信心和消费的意愿。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。