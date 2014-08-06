投行观点：上调台湾今年经济成长至3.5%，央行年底开始升息--星展

路透台北8月6日 - 星展集团最新报告指出，上修2014年台湾GDP成长率的预期至3.5%，主因第二季成长超越预期，并维持2015年GDP的预期3.7%；预估央行将于第四季开始升息循环。

星展银行分析师马铁英表示，预估下半年经济仍将缓慢转好，估计第三季经济成长率为3.8%，第四季为3.4%。下半年出口有望随着美国、中国景气复苏而走升；但内需可能随着股市下滑、实质薪资转负及地方选举的不确定性下，较上半年走弱。

〞我们对下半年的内需看法是保守一点，〞马铁英说。

星展银行发出的新闻稿中表示，台湾官方原先预期2014年GDP成长率为2.98%可能稍嫌保守，估计在将来可能会上修成长预期。此外，超乎预期的经济数据表现将带给政府信心，大幅提升货币政策正常化的可能性，预测央行未来可能会采取升息措施。

星展集团认为出口表现和投资是第二季GDP能够快速成长的原因，且因全球经济复苏和电子产业周期性的回升，下半年的成长动能预期将持续。此波出口带动经济复苏的力道，可从近期主要指标皆有正面表现足以证明。