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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 11:04 BJT

澳新汇市：乳品价格下跌打压新西兰元，澳元受拖累

奶制品是新西兰最大的出口产品，奶价的下跌是新西兰央行近期加强呼吁新西兰元汇价下降的一个原因。

数据显示，新西兰第二季失业率降幅超过预期，达到五年低点，就业岗位温和增加。 随后新西兰元下降。

总而言之，各种数据并未改变市场的预期：新西兰央行料在年底升息，在此之前将会按兵不动。

ASB首席分析师Nick Tuffley说：“这种观点的风险在于，预期的时间较早而不是较晚，主要是考虑奶价持续下滑和新西兰元仍坚挺。”

在上个月触及0.8839美元的峰值后，新西兰元已累计下跌4.7%。在0.8400处有坚实的支撑，从0.8460开始则面临阻力。

新西兰元兑美元走弱也蔓延至兑其它币种，其中新西兰元兑日圆和欧元就双双创下两个月低点。

澳元兑新西兰元 触及一周高位，最新报1.1026新西兰元。新西兰元贸易加权指数 下跌0.9%至6月初以来最低水准。

新西兰元的卖压也对澳元构成压力，澳元对美元 跌至0.9294，距离上周触及的两个月低点0.9275不远。

隔夜美国数据乐观从而提振美元，澳元已经倍感压力。

周二澳洲央行未积极口头压制澳元汇价，当日澳元曾创下0.9344的高位。

澳元若跌破0.9275，将下看0.9205/10。澳元兑日圆 也从上周的96.11跌至95.38。(完)

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