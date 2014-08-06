澳新汇市：乳品价格下跌打压新西兰元，澳元受拖累

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
奶制品是新西兰最大的出口产品，奶价的下跌是新西兰央行近期加强呼吁新西兰元汇价下降的一个原因。
数据显示，新西兰第二季失业率降幅超过预期，达到五年低点，就业岗位温和增加。 随后新西兰元下降。
总而言之，各种数据并未改变市场的预期：新西兰央行料在年底升息，在此之前将会按兵不动。
ASB首席分析师Nick Tuffley说：“这种观点的风险在于，预期的时间较早而不是较晚，主要是考虑奶价持续下滑和新西兰元仍坚挺。”
在上个月触及0.8839美元的峰值后，新西兰元已累计下跌4.7%。在0.8400处有坚实的支撑，从0.8460开始则面临阻力。
新西兰元兑美元走弱也蔓延至兑其它币种，其中新西兰元兑日圆和欧元就双双创下两个月低点。
澳元兑新西兰元 触及一周高位，最新报1.1026新西兰元。新西兰元贸易加权指数 下跌0.9%至6月初以来最低水准。
新西兰元的卖压也对澳元构成压力，澳元对美元 跌至0.9294，距离上周触及的两个月低点0.9275不远。
隔夜美国数据乐观从而提振美元，澳元已经倍感压力。
周二澳洲央行未积极口头压制澳元汇价，当日澳元曾创下0.9344的高位。
澳元若跌破0.9275，将下看0.9205/10。澳元兑日圆 也从上周的96.11跌至95.38。(完)
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路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到