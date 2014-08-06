更新版 2-中国汇市：升破中间价位后人民币大幅收高，短期有加速升值可能性

* 人民币大幅收高并刷新逾四个半月新高 * 3月中旬以来市场价首次升破中间价价位 * 短期有加速升值可能性，但持续性存分歧 * 银行倾向于保留隔夜美元空头 (更新收盘报价和评论) 路透北京8月6日 - 中国人民币兑美元 周三大幅收高并再次刷新逾四个半月 新高，市场价格并于午盘升破中间价价位，翻至强于中间价一侧，为3月中以来首见，这使 得市场的谨慎情绪向看多人民币转化，短期料继续升值。 市场价于今年3月14日以来，一直运行于中间价贬值一侧。交易员认为，市场价格在客 盘推动下再次升至较中间价升值区域，将会继续刺激前期累积的结汇需求入市，升值有可能 提速。但也有交易员提出，中间价阻力短期仍然存在，仍可能有盘整需求。 “感觉升值会加速，这跟2012年的趋势有些相似。”一股份行交易员说。 一外资行交易员则从技术图形角度分析，短期内人民币升值面临的阻力位分别为6.1620 元和6.1550元。 一中资大行交易员则说，“我觉得这两天可能会有加速的可能，比如到6.13-15区间， 但应该比较短暂，不会持续，市场还是会有所顾忌吧。” 隔夜美元指数续走强后，今日中间价低开，市场价格于早盘升破6.17元关口，并长时间 在中间价附近盘整试探。午盘成交价升破6.1681元中间价价位后结汇盘涌出，盘间并创出6. 1624元高位。收盘价6.1633元创3月14日以来最高收位。 **短期内美元强势影响或有限** 对于国际美元强势对于人民币的影响，上述中资大行交易员认为，美元自身走势目前对 于人民币走势的影响是偶发的冲击性的，而非连续性的。 “我觉得首先要看人民币市场本身的情绪，如果人民币升到一个市场观望情绪浓厚的位 置，美元隔夜又突然走强，那么人民币应该会有一个回调。但如果人民币短期升值的势头才 刚刚加速，美元的升值又比较温和，估计就没什么影响。”他说。 交易员并认为，近期由于客盘大额购汇逐渐稀少，人民币升值趋势变得明显；加之美元 流动性宽裕，掉期短端升水较高，通过即期和掉期配合来做息差交易有利可图，也促使银行 在即期市场持有隔夜美元空头。这也是午盘人民币升势更为明显，而早盘空头回补会让结购 汇显得偏向均衡的部分原因。 全球汇市方面，欧元兑美元周三在跌至九个月低点后小幅反弹，因稍早数据显示德国工 业订单锐减以及俄罗斯军演意图的不确定性，令欧元受挫。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1633 6.1708 0.12% 中间价 6.1681 6.1655 -0.04% 成交额 143亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.09% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 97 6.1624 6.1721 2014年来即期升贬值幅度 -1.78% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 918 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17:13 今日 上日 1年期NDF 6.2268/13 6.2325 CNH即期 6.1651/57 6.1691 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)