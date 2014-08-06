更新版 2-中国汇市：升破中间价位后人民币大幅收高，短期有加速升值可能性

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
* 人民币大幅收高并刷新逾四个半月新高 * 3月中旬以来市场价首次升破中间价价位 * 短期有加速升值可能性，但持续性存分歧 * 银行倾向于保留隔夜美元空头 (更新收盘报价和评论) 路透北京8月6日 - 中国人民币兑美元 周三大幅收高并再次刷新逾四个半月 新高，市场价格并于午盘升破中间价价位，翻至强于中间价一侧，为3月中以来首见，这使 得市场的谨慎情绪向看多人民币转化，短期料继续升值。 市场价于今年3月14日以来，一直运行于中间价贬值一侧。交易员认为，市场价格在客 盘推动下再次升至较中间价升值区域，将会继续刺激前期累积的结汇需求入市，升值有可能 提速。但也有交易员提出，中间价阻力短期仍然存在，仍可能有盘整需求。 “感觉升值会加速，这跟2012年的趋势有些相似。”一股份行交易员说。 一外资行交易员则从技术图形角度分析，短期内人民币升值面临的阻力位分别为6.1620 元和6.1550元。 一中资大行交易员则说，“我觉得这两天可能会有加速的可能，比如到6.13-15区间， 但应该比较短暂，不会持续，市场还是会有所顾忌吧。” 隔夜美元指数续走强后，今日中间价低开，市场价格于早盘升破6.17元关口，并长时间 在中间价附近盘整试探。午盘成交价升破6.1681元中间价价位后结汇盘涌出，盘间并创出6. 1624元高位。收盘价6.1633元创3月14日以来最高收位。 **短期内美元强势影响或有限** 对于国际美元强势对于人民币的影响，上述中资大行交易员认为，美元自身走势目前对 于人民币走势的影响是偶发的冲击性的，而非连续性的。 “我觉得首先要看人民币市场本身的情绪，如果人民币升到一个市场观望情绪浓厚的位 置，美元隔夜又突然走强，那么人民币应该会有一个回调。但如果人民币短期升值的势头才 刚刚加速，美元的升值又比较温和，估计就没什么影响。”他说。 交易员并认为，近期由于客盘大额购汇逐渐稀少，人民币升值趋势变得明显；加之美元 流动性宽裕，掉期短端升水较高，通过即期和掉期配合来做息差交易有利可图，也促使银行 在即期市场持有隔夜美元空头。这也是午盘人民币升势更为明显，而早盘空头回补会让结购 汇显得偏向均衡的部分原因。 全球汇市方面，欧元兑美元周三在跌至九个月低点后小幅反弹，因稍早数据显示德国工 业订单锐减以及俄罗斯军演意图的不确定性，令欧元受挫。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1633 6.1708 0.12% 中间价 6.1681 6.1655 -0.04% 成交额 143亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.09% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 97 6.1624 6.1721 2014年来即期升贬值幅度 -1.78% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 918 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17:13 今日 上日 1年期NDF 6.2268/13 6.2325 CNH即期 6.1651/57 6.1691 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.