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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 17:36 BJT

更新版 2-中国汇市：升破中间价位后人民币大幅收高，短期有加速升值可能性

* 人民币大幅收高并刷新逾四个半月新高
    * 3月中旬以来市场价首次升破中间价价位
    * 短期有加速升值可能性，但持续性存分歧
    * 银行倾向于保留隔夜美元空头

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京8月6日 - 中国人民币兑美元 周三大幅收高并再次刷新逾四个半月
新高，市场价格并于午盘升破中间价价位，翻至强于中间价一侧，为3月中以来首见，这使
得市场的谨慎情绪向看多人民币转化，短期料继续升值。
    
    市场价于今年3月14日以来，一直运行于中间价贬值一侧。交易员认为，市场价格在客
盘推动下再次升至较中间价升值区域，将会继续刺激前期累积的结汇需求入市，升值有可能
提速。但也有交易员提出，中间价阻力短期仍然存在，仍可能有盘整需求。
            
    “感觉升值会加速，这跟2012年的趋势有些相似。”一股份行交易员说。
    
    一外资行交易员则从技术图形角度分析，短期内人民币升值面临的阻力位分别为6.1620
元和6.1550元。
    
    一中资大行交易员则说，“我觉得这两天可能会有加速的可能，比如到6.13-15区间，
但应该比较短暂，不会持续，市场还是会有所顾忌吧。”
            
    隔夜美元指数续走强后，今日中间价低开，市场价格于早盘升破6.17元关口，并长时间
在中间价附近盘整试探。午盘成交价升破6.1681元中间价价位后结汇盘涌出，盘间并创出6.
1624元高位。收盘价6.1633元创3月14日以来最高收位。

    
    **短期内美元强势影响或有限**
    
    对于国际美元强势对于人民币的影响，上述中资大行交易员认为，美元自身走势目前对
于人民币走势的影响是偶发的冲击性的，而非连续性的。
    
    “我觉得首先要看人民币市场本身的情绪，如果人民币升到一个市场观望情绪浓厚的位
置，美元隔夜又突然走强，那么人民币应该会有一个回调。但如果人民币短期升值的势头才
刚刚加速，美元的升值又比较温和，估计就没什么影响。”他说。
            
    交易员并认为，近期由于客盘大额购汇逐渐稀少，人民币升值趋势变得明显；加之美元
流动性宽裕，掉期短端升水较高，通过即期和掉期配合来做息差交易有利可图，也促使银行
在即期市场持有隔夜美元空头。这也是午盘人民币升势更为明显，而早盘空头回补会让结购
汇显得偏向均衡的部分原因。
            
    全球汇市方面，欧元兑美元周三在跌至九个月低点后小幅反弹，因稍早数据显示德国工
业订单锐减以及俄罗斯军演意图的不确定性，令欧元受挫。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元          今日              上日        升贬
 即期成交价格                  6.1633            6.1708      0.12%
 中间价                        6.1681            6.1655      -0.04%
 成交额                        143亿美元                     
                                                             
 日内相对于中间价最大波幅      0.09% (上限±2%)  日高        日低
 日内波动幅度(pips)            97                6.1624      6.1721
 2014年来即期升贬值幅度        -1.78%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY  918                           
 1Y=CFXS>                                                    
                                                             
 离岸人民币市场,北京时间17:13  今日              上日        
 1年期NDF                      6.2268/13         6.2325      
 CNH即期                       6.1651/57         6.1691      
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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