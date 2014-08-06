《石磊专栏》打破一个共识后再看中国利率的决定因素（二）

（石磊为路透中文特邀专栏作家，文章内容出自他在“汤森路透固定收益市场展望”上半年颁奖活动上的发言第二部分，仅代表本人观点）

在2007年之前，我们能看到央行大量的使用存贷款的规模和利率去调控宏观经济热或者不热。但是，2009年以后，我们发现，把银行间市场资金利率和贷款利率比较起来，你就发现在以前周期里面，银行间市场资金是多还是少，和整个央行实行的信贷政策有时候是反向的，所以才会出现我们债券市场里面说紧信贷、宽货币，这种事的出现；或者这种事的时候，债券市场是牛市，这是以前的调控框架。因为以前在信贷市场和银行间市场是相当分割的。

图集d：央行调控框架的变化 link.reuters.com/zyz52w

在2009年特别是2010年之后，我们看到原来这套逻辑体系逐渐失灵，在上个周期，特别是2011年的时候这个框架彻底扭转的，就是央行非常重视银行间市场的水位和他的信贷政策和整体利率政策联动，从整体信贷指标和银行间市场和利率政策的联动，可以发现这个是成立的。为什么央行要这么干，原因在于我们在座的各位创新太强了，贷款占整个社会融资总量比例从70-80%的位置下降到55%。也就是说央行原来信贷额度调控的有效程度也就是一半。

在金融创新之下，如果他还停留在原来货币政策框架里面，他实际上就失灵了，于是央行就为了管理商业银行资产方的目的，为了达到他宏观调控的目的，必须要在商业银行之间负债方或者资金来源方做一些调控，而不像以前直接在资产方做调控。因此，我们就发现原来很少受到央行非常大的冲击的市场，可能就直接受到冲击了，市场的波动性上升。

我们仔细看，如果把7天回购利率和一年期存款利率比较，非常简单的，2011年之后，银行间的短期利率高于基准存款利率，之前是低的，有的时候低一点，有时候低很多，但是2011年之后基本都是高的。

2011年之后我们金融体系发生了什么？第一个是存款理财化加剧，而且理财利率高的时候大家都买理财，而不再存款。所以，金融机构感受到核心存款持续下行，这个下行的速度要比我们那些外汇占款，基础货币的投放减少带给我们的冲击会更大。不光是银行，保险我们也看到了，更多保险的负债，保险发行的产品都是短期化的。其实所有金融机构的负债都在短期化，而这个短期化的起点就在2011年。

而2011年发生了什么呢？就是市场利率要比存款利率系统性的高，而且持续高。再之后就出现各种“宝”，各种“宝”就是在短期的银行间同类市场和原来存款市场套利的产品，这个“宝”不是利率上升元凶，“宝”只是把这两个市场更快的联结在一起。后来我们发现各种宝出现之后，银行核心存款又进一步下降，今年特别明显，非银类金融机构在银行存款爆发增长，而银行存款增长持续性的不太好，所以会影响我们债券市场的配置。

我们可以看到债券市场，第一，银行的自营帐户非常不给力，不给力的原因就是核心存款没有，只有核心存款增长很快的时候你才有配置压力，否则你的流动性一会儿很宽松，一会儿又很紧张，那时候只在边际上有作用，并不是你有多少配置压力，现在主要处于这种环境。另外，我们可以看到理财的市场情况，还有保险的市场情况，这两个都是负债驱动型配置，在短负债驱动型配置下，大家都去买短票或者短资产，而长的资产没人要。所以，就使得整个信用债收益率曲线非常陡峭。

这些都是结果，我们可以把起点一级一级套回去，起点是什么？起点是金融创新的加剧，使得央行调控的框架发生了一些变化。而央行的调控框架改变是无奈的选择，因为原来的失灵了，必须要从银行资金成本上入手。所以才开始提高市场利率，提高市场利率的结果，就是让大家各位的负债都短期化，金融机构负债短期化，就会影响投资的期限结构。所以说金融机构资产负债一系列的变化，是利率市场化和央行调控动态变化的连锁反应。

所以说，央行的货币政策调控目标不仅对于名义利率，甚至是实际利率而言都是关键因素。

结合到现在的情况，很多人认为下半年还有钱荒，因为这两天资金非常紧，大家也在借长钱。钱荒的情况，其实我们可以借鉴2011年企业融资市场，我们知道2010年的时候企业融了很多短钱，但是他的投资其实是很长的一些资产。你说他上很多项目，但是他用短钱融资，2011年异常紧张，在商业银行信贷政策上面异常紧张，而且银监会也协助央行查了很多底下的融资，使得一下子原来错配的企业的资产和负债，也就是说企业原来在2011年的时候是短负债支撑一个长资产，这个和我们2013年金融机构干的事是一样的，但是这个短期融资一旦被断掉，我们知道利率会出现暴涨。

2011年的时候，银行间市场可能比较平稳，但是企业融资市场利率是爆发到天上去了，特别是2011年上半年，2013年就轮到我们金融机构了。就是在钱荒这么大的一个利率突然上行，绝对不是一个常态，不是永远持续轮回式的发生的，而是因为你原来资产负债上出现了比较严重的错配，受到了一个教训，并不是一个常态。所以，先不说央行的调控是应该放松还是应该收紧，即使是要收紧，也不会再出现原来这种情况，因为这个情况出现是有一个资产和负债错配的条件。

这就是我的一个补充，一个利率为什么上行的补充。我个人觉得除了刚才说的国际收支方向，中国确实面临国际收支经常项目项下的一些压力，但是最近五年的市场利率底部的抬升，央行的调控是决定性的因素，因为实际上我们有大量的在上一个周期存下来的盈余在外汇储备里面。我们可以试想，如果央行现在放水，或者央行在两年前放水，降三次、四次准备金的话，中国实际利率和名义利率会在什么地方？会不会还受到原来外部国际收支因素制约？我想中国不是印度，因为中国原来有大量储蓄存在央行，因此央行完全有能力调控利率绝对水平。所以，我想未来也一样，就是大家一定要更加关注央行，央行的目标才决定了名义利率和实际利率一个真正的方向，而不仅仅是国际收支，国际收支影响的更多是实体经济的负债率。

另外，如果判断一下利率趋势，我想综合几个因素说一下，但是这个可能仁者见仁，智者见智了。第一，就是以前我们说储蓄不足或者投资过剩，或者央行调控实际上是基于他对资产方的调控。也就是说你投资可能过热了，杠杆过热了，目前来看，总需求管理这个政策越来越沿着经济增长率下降的方向在进行。我们能看到政府其实做出了很多政策变化，特别是就业是非常好。所以我们也看到了其实政府刺激真正出的钱、出的力，实际上是越来越小的，特别是占比越来越小。所以，总需求管理实际上是越来越承认了潜在增长率下降这个方向。

第二，我们也看到地方政府这个非市场化的投资主体，目前这些绩效考核正在发生变化。投资已经下行了，而且地产周期很有可能逐渐下行，而不是断裂式下行。所以，整个来看，原来支持整个资产方比较旺盛的增长的两大主体，一个是地方政府，一个是房地产，目前来讲都在经历一个拐点。这个拐点可能不是一个短期的断裂式的拐点，而是一个长期缓步的拐点，因此央行有没有必要在很大力度紧缩银行的资产方，这个我们可能要重新审视一下。

另外一个不利因素，就是内外部利差，就是刚才我说的资本和金融项目，这个以前对中国是一直提供融资的，而且是非常大量融资，特别是这两年，但是未来两年里我想这方面是负面的，因为中外利差未来是下降的，我们得到的资本和金融项目融资也会下降。但是我们不要忘记中国有大量外汇储备，央行可以对冲，央行可以决定利率中枢。所以，我想这块是一个补充性的，而不是决定性因素。

所以，整体来看，我个人觉得中国实际利率和名义利率，名义利率会先下一点，实际利率会高位盘桓而后缓缓下。当然名义利率的下降也不会像2009年那样，而是一个渐进、往复的过程，就像股市趋势那样，每一个周期利率峰值低于前一个利率峰值，利率底部低于前一个周期的利率底部。债券市场利率呈现一种震荡中下行的特点，市场波动加剧也会降低错配套利者的夏普比率。（完）

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