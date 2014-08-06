中国货币市场：主要回购利率多回落，资金整体维稳但供需不匹配问题突出

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透北京8月6日 - 中国银行间货币市场周三主要回购利率 多数回落，整体资金面维持平稳，不过供需不匹配问题仍突出，隔夜需求获满足不易，大行多倾向拆出七及14天等偏长期限资金。
交易员指出，明日公开市场将有100亿元人民币到期资金，预期央行可能延续近期的净回笼态势，且只要力度尚可资金面不会现大波动。
“今天资金面和昨天差不多，但就还是存在供需对不上的问题，出七天以上、一个月以内资金的机构更多，所以隔夜很难借。”华南一银行交易员称。
北京一大型银行交易员亦表示，“现在市场问题是，大行更喜欢出七天14天(的资金)，和隔夜需求匹配不上，”所以大家会有资金面偏紧的感觉。
他并表示，月中仍将有新股申购的扰动，且近期央行公开市场持续小幅净回笼，但资金面应可以顺利应对，机构对短期流动性预期暂稳定。
央行公开市场有望重回平稳轨道，周二维持14天正回购操作，利率持平，唯规模略大于当日到期量，单日净回笼100亿元人民币，此与央行二季度货币政策报告基调相符，即坚持“总量稳定、结构优化”的取向。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.0568 3.0890 -3.22
七天 3.5536 3.6618 -10.82
14天 4.0624 4.0086 +5.38
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9050 1.8050 +110.00
七天 3.4850 3.5800 -9.50
14天 3.7700 3.7300 +4.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.1510 3.1600 -0.90
七天 3.6000 3.6500 -5.00
14天 4.1100 4.0000 +11.00
Shibor
其中:隔夜 3.0510 3.1450 -9.40
七天 3.5590 3.7380 -17.90
三个月 4.6982 4.7049 -0.67
-------------------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
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