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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 12:12 BJT

中国货币市场：主要回购利率多回落，资金整体维稳但供需不匹配问题突出

路透北京8月6日 - 中国银行间货币市场周三主要回购利率 多数回落，整体资金面维持平稳，不过供需不匹配问题仍突出，隔夜需求获满足不易，大行多倾向拆出七及14天等偏长期限资金。

交易员指出，明日公开市场将有100亿元人民币到期资金，预期央行可能延续近期的净回笼态势，且只要力度尚可资金面不会现大波动。

“今天资金面和昨天差不多，但就还是存在供需对不上的问题，出七天以上、一个月以内资金的机构更多，所以隔夜很难借。”华南一银行交易员称。

北京一大型银行交易员亦表示，“现在市场问题是，大行更喜欢出七天14天(的资金)，和隔夜需求匹配不上，”所以大家会有资金面偏紧的感觉。

他并表示，月中仍将有新股申购的扰动，且近期央行公开市场持续小幅净回笼，但资金面应可以顺利应对，机构对短期流动性预期暂稳定。

央行公开市场有望重回平稳轨道，周二维持14天正回购操作，利率持平，唯规模略大于当日到期量，单日净回笼100亿元人民币，此与央行二季度货币政策报告基调相符，即坚持“总量稳定、结构优化”的取向。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0568 3.0890 -3.22

七天 3.5536 3.6618 -10.82

14天 4.0624 4.0086 +5.38

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9050 1.8050 +110.00

七天 3.4850 3.5800 -9.50

14天 3.7700 3.7300 +4.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1510 3.1600 -0.90

七天 3.6000 3.6500 -5.00

14天 4.1100 4.0000 +11.00

Shibor

其中:隔夜 3.0510 3.1450 -9.40

七天 3.5590 3.7380 -17.90

三个月 4.6982 4.7049 -0.67

-------------------------------------------------------------(完)

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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