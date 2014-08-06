台湾债市：RP利率持平上日，现金股利资金陆续回笼

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透台北8月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平上日。证券端资金调度人士认为，随着台积电 等龙头股现金股利陆续发放，资金逐渐回笼投信、银行及寿险端，令今日整体资金情势转趋偏松，料RP利率区间低位成交比重可望渐增。
资金调度人士指出，由于现金股利发放高峰暂过一波，且台股重挫致股票资金撤退，今日货币市场资金流动性已略见提高，带动投信端要券需求增温，不过券商间债券资金缺口减少令RP券源不足以因应市场需求。
〞找券需求有增加，券比较难找。〞一证券商交易员说。
另有一券商交易员透露，近日卷入高雄气爆争端的荣化 ，不仅现股连日跌停锁死，可转债RP也遭投信分批到期提解资金，毕竟高雄气爆议题正在锋头上，资金池持有荣化相关标的容易被市场检验。
台湾2014年上市公司现金股利发放日程表请见 。
此外，一票券商交易员称，受惠于现金股利资金回笼，今日整体市场资金情势较上日更显宽裕，RP成交利率依旧维持在既有区间。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致与上日相同。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，皆同于上日。
本周余日债券交割有周五的大亚电线 5亿公司债交割。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到