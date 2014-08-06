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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 11:27 BJT

台湾债市：RP利率持平上日，现金股利资金陆续回笼

路透台北8月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平上日。证券端资金调度人士认为，随着台积电 等龙头股现金股利陆续发放，资金逐渐回笼投信、银行及寿险端，令今日整体资金情势转趋偏松，料RP利率区间低位成交比重可望渐增。

资金调度人士指出，由于现金股利发放高峰暂过一波，且台股重挫致股票资金撤退，今日货币市场资金流动性已略见提高，带动投信端要券需求增温，不过券商间债券资金缺口减少令RP券源不足以因应市场需求。

〞找券需求有增加，券比较难找。〞一证券商交易员说。

另有一券商交易员透露，近日卷入高雄气爆争端的荣化 ，不仅现股连日跌停锁死，可转债RP也遭投信分批到期提解资金，毕竟高雄气爆议题正在锋头上，资金池持有荣化相关标的容易被市场检验。

台湾2014年上市公司现金股利发放日程表请见 。

此外，一票券商交易员称，受惠于现金股利资金回笼，今日整体市场资金情势较上日更显宽裕，RP成交利率依旧维持在既有区间。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，皆同于上日。

本周余日债券交割有周五的大亚电线 5亿公司债交割。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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