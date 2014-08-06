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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 11:39 BJT

更新版 1-电信产业：三星电子与苹果同意撤销美国以外地区的专利诉讼

(新增更多细节和背景)

路透首尔8月6日 - 三星电子 发言人周三表示，该公司和苹果 同意缩小国际诉讼战范围，撤销美国以外地区的专利诉讼。

“这项协议不涉及授权协议，两家公司当前在美国法院的官司纠纷将继续，”三星在一份声明中称。

苹果和三星已在全球各地打了三年官司，都控告对方在畅销的智能手机和其他移动装置方面侵犯专利。

三星电子一发言人表示，双方已经同意结束在九个国家的专利争端，但未详细阐述为何要在美国地区继续进行诉讼。

5月时，美国一陪审团在额外审议后，维持韩国三星电子需向苹果赔偿1.196亿美元的裁决。在该案中，三星被裁定侵犯了苹果三项专利。

0319GMT，三星电子下跌0.99%；韩国综合股价指数 跌0.39%。(完) (编译 洪曦; 审校 朱晓军/许娜)
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