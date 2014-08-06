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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 12:15 BJT

港股业绩：港交所中期净利微升2%至23.67亿港元，优于市场预期

路透香港8月6日 - 以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所（港交所） 周三公布，今年上半年净利按年上升2%，优于市场预期，主要受非交易收益上升带动。

港交所的公告显示，2014年1-6月净利为23.67亿港元，上年同期则23.28亿港元；并高于汤森路透综合3名分析师预测的22.46亿港元。

公司表示，上半年的收入及其他收益整体增幅反映非交易方面收益（特别是上市相关费用、设备托管费用及投资收益）上升，即使平均每日成交金额下跌8%导致交易费用收入减少，以及去年上半年曾录得投资于LCH.Clearnet Group Limited的一次性收益1.08亿港元，仍然足够抵销有余。

业绩公布前，该股早盘跌0.34%，报173.7港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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