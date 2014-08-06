台湾债市：103/10期五年公债中，银行业卖超19.5亿台币

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委

路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。