《路透晚报》--8月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：放宽生产性服务业市场准入，支持企业多渠道融资--国务院

为加快重点领域生产性服务业发展，中国将进一步放开生产性服务业领域的市场准入，并完善财税政策，将营改增试点扩大到服务业全领域。鼓励商业银行按照风险可控、商业可持续原则支持生产线服务业，同时支持符合条件的企业发行债券，拓宽融资渠道。

--中国经济：首批淘汰落后和过剩产能企业确定，河北共有191家

中国工业和信息化部近日公布的2014年工业行业首批淘汰落后和过剩产能企业名单中，河北省有191家。首批需淘汰落后和过剩产能的全国44家炼铁企业中，河北省有18家企业位列其中。

--汽车产业：中国发改委称已查明克莱斯勒和奥迪有垄断行为，近期将进行处罚

中国国家发展和改革委员会秘书长李朴民周三称，现已查明克莱斯勒和奥迪两家企业确实存在垄断行为，近期将会进行相应处罚。近日，发改委还完成了对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查工作，并将依法进行处罚。

--美国个股：中国工商总局对美国微软公司在华四地场所进行突击检查

中国国家工商行政管理总局周三表示，对承担微软公司财务外包的埃森哲信息技术（大连）有限公司等进行突击检查。

--台湾财政：2015年政府释股预算646亿台币，料包括台积电等大型股

台湾主计总处周三表示，初步规划2015年总预算案中，各部会将释出民营化的政府持股预计共646亿台币，这其中可能包括国发基金将再释出台积电等持股。

--台湾社会：高雄市府声请假扣押荣化资产，避免规避气爆赔偿

台湾高雄市政府周三表示，为防范石化业者规避气爆事故的赔偿，正式向法院声请假扣押，将先查封李长荣化工的财产及资产，以避免李长荣脱产。

【金融】

--中国金融：上海银行拟定向增发最多7亿股，补充核心一级资本充足率--报载

21世纪经济报报道周三报导，上海银行计划定向增发最多7亿股，超过去年实施的4.7亿股定向增发方案（募集65.33亿元人民币），用于补充核心一级资本充足率。

--路透专访：借台湾金融进口替代东风，瑞银谋扩张财富管理业务--高层

瑞士银行集团台湾区财富管理执行长陈允懋周三表示，随着台湾政府在金融业务的开放，可望吸收更多资金来台投资，对台湾财富管理业务趋势发展相当正面，今年瑞银将在台湾增聘20-30位员工，在台资产规模也将逐年增加。

【固定收益】

--《独家新闻》中国发改委再度警示企业债风险，考虑提高发债门槛--消息

多位消息人士透露，国家发改委近日召集部分承销商机构召开企业债风险座谈会，警示企业债风险。具体内容包括严格确认土地资产有效性，明确加快和简化审核类和从严审核类的新标准，限制发债企业对政府相关部门的应收帐款比例等。

--中国货币市场：主要回购利率多回落，资金整体维稳但供需不匹配问题突出

中国银行间货币市场周三主要回购利率多数回落，整体资金面维持平稳，不过供需不匹配问题仍突出，隔夜需求获满足不易，大行多倾向拆出七及14天等偏长期限资金。

--中国债市动态：现券收益率破稳下行，受7月信贷不佳等传言临时扰动

中国银行间债市周三早盘主要利率债收益率一度跌约4-5个基点(bp)。从上日下午开始，市场上开始出现7月新增信贷可能不佳的传言，加之资金价格仍在低位，现券收益率趁机打破之前稳势下行。

--中国债市：IRS跟随七天回购利率走低，波幅较此前有所放大

中国银行间市场七天回购利率周三继续下探，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)亦跟随现券向好情绪下行，波动幅度较此前几日有所放大。不过交易员认为，资金市场存在结构性失衡，七天期回购利率降至近一个月低位后，继续走低空间存疑。

--新债招标：中国七年续发国债符合预期，需求中性偏弱配置仍为主力

中国财政部周三招标的七年期续发国债收益率符合此前预期。市场人士表示，近期现券走势机构分歧较大，方向仍有待明朗，虽稍早二级收益率有所下行，但一级机构参与新债投标的积极性仍相对偏弱，致投标倍数偏低。

--中国债市：七年以内信用债估值多回落，10年及以上品种基本持稳--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，七年及以内期限信用债收益率估值回落，其中一至三年相对略多，幅度在2-3个基点(bp)；10年及以上长期品种则总体持稳。

--全球债市：中国海外发债规模不断扩大，但尚未形成全球性市场

中国的海外债券市场蓬勃发展，发债量创出最高纪录而且需求旺盛。但它尚未成为全球性市场，仍然以中国发行人与投资者为主，而且一直是投机客押注人民币的一个工具。欧美大型机构投资者基本上不碰点心债市场。而投资者对目前缺乏此类债券的发行人、债务结构以及万一出现违约时享有的权利等信息感到担心，则意味着上述局面近期内不太可能改变。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘略升突破6.17元，在近中间价位附近窄幅盘整

中国人民币兑美元周三早盘小幅走升，并突破6.17关口。隔夜美元指数续走强，中间价低开。但盘面上结汇力道仍要强于购汇，成交价格进一步接近中间价位，并持续窄幅盘整蓄势。

--离岸人民币：IFC增发2017年1月到期债券7.5亿元，利率为2.04%

世界银行旗下的国际金融公司（IFC）周三表示，增发（reopen）其在2017年1月到期的三年期人民币债券，收益率为2.04%，增发金额7.5亿元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连续第二日收跌，个股走势现分化大盘震荡加剧

中国股市沪综指周三连续第二日收跌，个股走势出现分化大盘震荡明显加剧。分析师指出，目前权重股的上涨可能已经进入后半段，市场重心开始转向业绩超预期个股，短期虽存在一定上涨惯性，但上档面临的压力会越来越大。

----中国环境：实施新标161个城市超九成空气质量未达标--环保部

新华网周三援引环保部称，2014年上半年在已实施新空气质量标准的161个城市中，超九成空气质量未达标，仅舟山、深圳、珠海、湛江、云浮、北海、海口、三亚、拉萨等九个城市达标。

--中国证券：安信证券资产拟注入至中纺投资,或以发股购买资产方式进行重组

第一财经日报周三报导称，据安信证券内部人士透露，安信证券大股东国家开发投资公司正计划将安信证券资产注入至集团旗下上市公司中纺投资中，或将以发行股份购买资产等方式进行资产重组。

--港股业绩：港交所中期净利微升2%胜预期，午盘初段由跌转升