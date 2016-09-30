《路透晚报》--9月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度

中国央行召开的货币政策委员会三季度例会表示，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--中国外汇：下半年经常账续保持较大顺差，跨境资本流动渐趋平稳--外管局

中国国家外汇管理局公布的2016年上半年中国国际收支报告预计，今年下半年中国国际收支将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”的格局，并保持跨境资本流动逐步趋向平稳的格局。下半年经常账户预计将继续呈现较大顺差，与GDP之比保持在合理均衡水平。而人民币汇率将在合理、均衡水平上保持基本稳定，有助于跨境资本流动总体平稳。

--中国数据：9月财新制造业PMI微升至50.1，经济企稳但增长动力仍不足

在新订单、尤其是出口订单改善的带动之下，中国9月财新制造业PMI略有回升，连续三个月的扩张印证中国经济已开始企稳，不过制造业生产有所放缓、就业状况仍不乐观，预示着复苏之路充满不确定。

--中国国企：1-8月国有企业利润总额15,418.2亿元，同比下降1.3%--财政部

中国财政部周五公布，1-8月国有企业利润总额15,418.2亿元人民币，同比下降1.3%，其中中央企业10,708.5亿元，同比下降5%，地方国有企业4,709.7亿元，同比增长8.4%。

--中国税收：取消普通美容、修饰类化妆品消费税，高档化妆品税率降至15%

为引导合理消费，中国财政部周五发布关于调整化妆品消费税政策的通知，从10月1日起，取消对普通美容、修饰类化妆品征收消费税，将“化妆品”税目名称更名为“高档化妆品”，税率调整为15%。而此前化妆品消费税率为30%。

--中国煤炭：煤炭供需关系将趋缓和，价格有望趋稳或小幅回落--发改委

中国国家发改委周五称，考虑到目前处于煤炭消费淡季，“十一”假期重点用煤行业用煤下降，以及产能释放增加等因素，中国煤炭供需关系将趋于缓和，价格有望趋稳或小幅回落。

--中国能源：2020年力争实现页岩气产量300亿立方米--能源局

中国国家能源局周五公布页岩气发展规划（2016-2020年）称，在政策支持到位和市场开拓顺利情况下，2020年力争实现页岩气产量300亿立方米；2030年实现800-1,000亿立方米。

--中国房地产：北京严查捂盘惜售等行为，并将约谈部分开发企业--新华

中国热点城市密集出台政策抑制楼市过快上涨。针对近期群众反映的部分房地产开发项目捂盘惜售、哄抬房价等严重扰乱房地产市场秩序，北京市住建委联合多部门周四严查房地产市场捂盘惜售等行为，并称以后还将约谈部分开发企业和中介机构，加大监管力度。

--全球经济：人民币与全球储备货币地位“距离相当遥远”--美国财长

美国财政部长杰克卢称，虽然人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子，但要成为全球储备货币还有“相当长的距离”，中国需要进一步改革来实现这一目标。

--中国反腐：广州原市委书记万庆良被判无期，因非法收受财物逾亿元--新华

新华社报导，中国广东省委原常委、广州市委原书记万庆良15年间索取、非法收受他人财物折合人民币逾1亿元，因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

--香港数据：8月份零售销售货值按年跌幅扩大至10.5%，连跌18个月

香港政府统计处公布，8月零售业总销货值按年跌幅扩大至10.5%，跌幅为半年来最大，且连续18个月下滑。8月零售销货量则按年跌12.7%，亦较上月经修订后8.4%的跌幅扩大，放缓幅度也是半年最大。

--香港数据：8月M-3货币供应按年增加6.3%--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布2016年8月货币供应数据，其中M-3按年增加6.3%。

--香港房地产：8月私人住宅楼价连五月反弹按月升1.9%，至九个月高位

香港差饷物业估价署发表的临时数字显示，8月全港私人住宅楼价指数按月上升1.9%，连续五个月反弹，且为九个月以来高位，主要受中小型住宅带动。综合今年首八个月的楼价已扭转此前跌势，累计升0.84%。

【金融】

--中国金融：银行业全面风险管理指引发布，建议建立风险限额等--银监会

中国银监会周五公布“银行业金融机构全面风险管理指引”，规定银行业应制定定性和定量指标并重的书面风险偏好，并建立风险限额设定、限额调整、超限额报告和处理制度。

--中港个股：美联储要求农行纽约分行加强反洗钱管控，限期60天改进

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四要求中国农业银行改善反洗钱管控，并称该行纽约分行存在“严重缺陷”。美联储限期农行在60天内提出全面计划，确保符合美财政部外国资产管理办公室发布的监管规定。

--台湾个股：兆丰银纽约分行未涉及洗钱，遭重罚是因法规遵循不周--央行总裁

台湾最大外汇银行--兆丰银行纽约分行8月下旬遭美方重罚1.8亿美元，事情延烧一个半月月，台湾央行总裁彭淮南周四首度公开指出，兆丰银行未并涉及洗钱，而是法规遵循不周、应申报未申报。

【固定收益】

--《分析》资金压力渐缓中国央行大力净回笼，逆回购+MLF将续担调控主力

在前期巨额投放基础上，本周虽然面临跨季跨节因素扰动，但资金面压力逐步缓解，中国央行相机操作，公开市场净回笼4,201亿元创近三个月新高；交易员表示，大量资金回笼仍无碍场内资金供需平衡局面，银行间流动性实现平稳跨季无忧。

--《中国债市每日综述》长假前夕现券收益率略降，买气不弱节后仍可期

十一长假前最后交易日，中国银行间债市周五也提前进入半休假模式，不过现券在零散成交中来自基金等机构的买气仍偏强，收益率略有回落，国债期货则波幅甚微。

--中国债市：沪深证交所发布公司债簿记建档指引，加强对发行定价监管

中国上海和深圳证券交易所发布“公司债券簿记建档发行业务指引”，指引旨在进一步规范公司债券的发行定价和配售方式，保护交易各方的合法权益。

--中国债市：财政部考虑推出国债做市商随买随卖制度，以活跃交易--财新

财新网周五报导，中国财政部正在考虑推出国债做市商支持机制，即随买随卖制度，是指国债做市商可以随时将手上多余的券卖给财政部，或者当缺券源时随时从财政部买国债，意在活跃国债市场，完善收益率曲线。

--中国信用债：亚邦集团称逾2亿短融本息不能按期足额偿付，构成实质违约

中国亚邦投资控股集团周四稍晚公告称，其2015年度第四期短期融资券15亚邦CP004应于当日（29日）兑付本息，但截至兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，该期短融不能按期足额偿付，应付本息金额约2.12亿元人民币。

--中国票据市场：大行买需带动转贴利率小幅回落，跨季资金无忧提供支撑

中国票据市场转贴利率本周略走低，幅度在5个基点(bp)左右。交易人士表示，季末最后一周，资金面整体压力逐步缓和，同时部分大行等机构因贷款规模调整，票据买需有所升温，带动转贴利率小幅下行，不过市场整体成交仍显清淡。

【外汇】

--中国外汇：二季度经常账顺差641亿美元，资本和金融账逆差143亿美元

中国国家外汇管理局公布正式数据显示，今年二季度中国经常账户顺差641亿美元，资本和金融账户逆差143亿美元。

--中国数据：6月末对外金融净资产16,636亿美元，较3月末增3%--外管局

中国国家外汇管理局称，6月末中国对外金融资产63,114亿美元，对外负债46,477亿美元；对外净资产16,636亿美元，较3月末增长486亿美元，增幅3%。

--中国外汇：上半年末银行业对外金融净负债1,400亿美元，较首季降14%

中国国家外汇管理局公布数据称，上半年末中国银行业对外金融净负债为1,400亿美元，较上季度末的1,619亿美元减少219亿美元或13.53%。

--中国外汇：央行8月末外汇远期空头头寸连续半年持平于289亿美元

中国央行公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至8月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸289亿美元，连续半年持平；仍无多头头寸。以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为207.27亿SDR。

--中国汇市：人民币收盘缩量微跌，节后汇价是否持稳仍需看大行态度

人民币兑美元即期收盘缩量微跌，波动区间仅为40个点，中间价则下探至两周低点。交易员称，长假临近客盘仍有一定购汇需求，大行亦继续提供美元流动性，维稳意志坚决，加上部分交易员提前休假，市场交投兴趣寡淡，成交萎缩百亿美元。

--中国外汇：境外投资者增持人民币债券将助力人民币汇率持稳--中国货币网

中国货币网周四刊登评论称，未来随着人民币正式加入SDR货币篮子，以及中国金融市场对外开放的进一步推进，境外投资者增持人民币债券资产带动的资本流入将继续助力人民币汇率保持稳定。

--投行观点：人民币入篮提升储备货币地位，年底汇价料难贬过6.8元--瑞银

国际投行瑞银集团中国合资券商--瑞银证券最新策略报告指出，人民币入篮无疑会提升其作为储备货币的地位，但人民币资产的需求会增加多少，将在很大程度上取决于国内资产市场是否能够满足投资者的4条黄金准则：资产保值、流动性、收益率，以及资产配置的均衡性。年内人民币对美元的变动仍将取决于美元对其他货币的走势，但年底时应不会贬值超过6.8元。

--《人民币综述》入篮刺激人民币配置需求，但难“拐跑”汇价

人民币将在本周六正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，而整个9月监管层打出组合拳力求人民币汇率持稳，僵持走势会否在国庆长假后出现变化也成为各方议论焦点。分析人士称，人民币兑美元料不会因为某个重大事件而偏离既有步伐。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市缩量小涨，长假在即投资者无心恋战

中国股市沪综指周五收市继续小涨，A股成交创下近九个月新低。分析师指出，国庆长假临近且基本面平淡乏力，场内观望气氛更加浓厚，投资者无心恋战，大盘只能继续窄幅整理。沪综指收报3,004.703点，涨0.21%，全日波幅仅16个点。

--《技术分析》中国股市沪综指节后整体走势偏空

中国股市沪综指本周一度急挫跌破2,980点后震荡回抽，量能明显不济反弹偏弱。技术面显示，短期均线已形成空头排列，大盘重心出现阶梯下移，回抽乏力显示2,980点附近的技术支撑节后仍会反复受到考验，大盘短线整体走势偏空。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比续降至近一年低点

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比续降至近一 年低点。国内股市缩量横盘而海外不确定因素增强的情况下，不少基金经理下调股票持仓。本月股票建议配比降至68.1%，上月为71.9%；债券建议配比为7.5%，上月为8.8%。

--《台湾金融市场一周展望》央行按兵不动难供指引，关注德银后续发展

台湾央行周四一如预期维持利率不变，较难提供股汇债进一步指引，转而关注德意志银行后续发展。分析师认为，德银财务体质问题再度浮上台面，拖累股汇市转弱，下周仍须紧盯德银危机对国际盘势的影响，及美国非农就业报告等重要经济数据。

--中国个股：*ST舜天船舶公布重整计划，拟以债转股方式清偿债务约71亿元

中国江苏舜天船舶股份有限公司周四晚公布破产重整计划，拟按每10股转增13.870379股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约5.2亿股，并以债转股方式清偿债务约71亿元人民币。

--中国个股：法院正审核东北特钢破产申请，抚顺特钢称不在破产重整范围内

对于中国东北特殊钢集团预计于9月底进入破产重整程序的报导，其子公司抚顺特钢公告称，根据大股东东北特钢集团回复，目前大连市中级法院正在对相关债权人提出的破产重整申请进行审核，不过此次破产重整范围，并不包括抚顺特钢。

--基金产业：富时罗素拒绝将中国A股纳入新兴市场指数

指数供应商富时罗素(FTSE Russell)表示，将不会把中国A股纳入新兴市场指数之中，呼应美国业者MSCI明晟6月不把A股纳入新兴市场指标指数的决定。

--香港个股：新世界发展创办人郑裕彤昨晚因病辞世，终年91岁

香港主要地产商--新世界发展发布声明称，公司创办人郑裕彤昨晚因病辞世，终年91岁。

--香港新股：兴证国际拟创业板IPO筹高至13.9亿港元，锁定三名基石投资者

中国中型券商兴业证券的香港分支--兴证国际金融集团有限公司称，拟在创业板IPO筹高至13.9亿港元，并锁定三名基石投资者。

--中国企业：中广核与EDF签订英国核电项目协议，并收购比利时风电场