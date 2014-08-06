更新版 2-新债招标：中国七年续发国债符合预期，需求中性偏弱配置仍为主力

* 七年续发国债收益率符合市场预期

* 机构配置盘仍为主力，交易盘则兴趣不大

* 投标倍数1.64倍，显示需求相对偏弱

* 共获0.2亿元追加发行，总发行规模为280.2亿元 (新增追加发行数据)

路透上海8月6日 - 中国财政部周三招标的七年期续发国债收益率符合此前预期。市场人士表示，近期现券走势机构分歧较大，方向仍有待明朗，虽稍早二级收益率有所下行，但一级机构参与新债投标的积极性仍相对偏弱，致投标倍数偏低。

财政部今日招标发行的七年期续发国债，中标收益率为4.1328%，符合此前4.14%的市场预测均值；并获得0.2亿元人民币追加发行，总发行量达280.2亿元;该期债边际中标收益率为4.1835%，投标倍数为1.64倍。

“需求略弱于预期，主要三季度净供给增加了，而且市场最近分歧比较大，所以交易户参与的热情不高，完全是配置在主导。”广发银行交易员郝一珺表示。

他并认为， 今日早上二级收益率略有下行，机构对该期债结果转而乐观，但中标结果还是接近昨日预期。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为4.1693%。二级市场相近期限品种 最新成交报4.1100%，昨收4.1300%。

华南另一券商交易员表示，从投标标位来看，感觉市场需求中性偏弱，随后一级半市场边际基本平价返手续费成交，二级市场也跌幅有所收敛。

银行间债市周三早盘利率债收益率一度跌约4-5个基点(bp)。从上日下午开始，市场上开始出现7月新增信贷可能不佳的传言，加之资金价格仍在低位，现券收益率趁机打破之前稳势下行。但从现券收益率跌幅随后有所收窄来看，新增信贷传言影响的持续性料有限。

今日新债招标量为280亿元人民币，为今年第13期 七年品种续发；采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至8月11日进行分销；8月13日起与原发行部分合并上市交易。