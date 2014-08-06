更新版 1-台湾货币市场：台积电现金股利发放，资金稳中偏松短率维持平稳

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
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* 台积电股利发放，资金流向投信、寿险
* 短票供不应求，RP低位比重料渐增 (更新拆款数据及存单细节)
记者 董永年
路透台北8月6日 - 台湾银行间短率周三维持平稳。资金调度人士表示，今日有台积电 大额现金股利发放，整体市况呈现稳中偏宽松格局，拆入需求不多。
资金调度人士指出，今日本地银行除特定大型金融机构有拆入需求外，资金普遍偏多；至于外商银行端，则视客户资金是否有汇出，呈现分配不均的状况，但都无碍于拆款利率持稳低档。
〞客户都说不需要钱，但明天或许会有小缺口。〞一位大型公股银行交易员说。
另一大型票券商交易主管则指出，不少银行来电询问是否有拆入需求，但因今日不缺资金，所以没有拆入。
至于台积电发放现金股利的影响，一大型本地银行交易员称，昨日即已完成银行间的清算交易，今日现金股利多已划拨至股东帐户，因此不会对资金造成影响。
另一票券商交易主管也指出，台积电为因应股利发放，早在6月就将相关资金自银行转向货币市场，短票是以买断形式处理，并没有续发，如此将不会对货市造成干扰。
台积电今日共发放777.86亿台币现金股利。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，与上日相同；今日区间落在0.295-0.400%，亦同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.445%，上日区间在0.380-0.440%。
**短票供不应求**
短票市场方面，票券商说，随着提存期初银行体系资金转为宽裕，买票需求有增无减，短票部位在前一个交易日即被预先框完。
〞期初就是将短票部位降一点，多拆(款)进来一点。〞一家小型票券商表示。
另一大型票券商交易主管则说，虽然银行的短票需求希望以月内为主，不过以目前的发票量来看，能够有部位供给就不错了。
他们认为，资金宽松令利率持稳低档的状况，至少可以维持到本月中。
与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，区间低位较集中；特定大型金融机构的买票利率则在0.62-0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率走低至0.591%，周一为0.595%。
台湾央行周三存单到期金额1,016亿，共发行1,011亿台币存单，存单发行余额减5亿。
本周存单到期金额1兆2,015.5亿台币，资金到期情况分别为周四3,346亿台币以及周五3,617.5亿台币。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为负11亿台币，累积超额准备为15亿台币、加计前期1%的超额准备为1,407亿台币。
**RP低位成交比重料渐增**
台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平上日。证券端资金调度人士认为，随着台积电等龙头股现金股利陆续发放，资金逐渐回笼投信、银行及寿险端，令今日整体资金情势转趋偏松，料RP利率区间低位成交比重可望渐增。
资金调度人士指出，由于现金股利发放高峰暂过一波，且台股重挫致股票资金撤退，今日货币市场资金流动性已略见提高，带动投信端要券需求增温，不过券商间债券资金缺口减少令RP券源不足以因应市场需求。
〞找券需求有增加，券比较难找。〞一证券商交易员说。
另有一券商交易员透露，近日卷入高雄气爆争端的荣化 ，不仅现股连日跌停锁死，可转债RP也遭投信分批到期提解资金，毕竟高雄气爆议题正在锋头上，资金池持有荣化相关标的容易被市场检验。
台湾2014年上市公司现金股利发放日程表请见 。
此外，一票券商交易员称，受惠于现金股利资金回笼，今日整体市场资金情势较上日更显宽裕，RP成交利率依旧维持在既有区间。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致与上日相同。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，皆同于上日。
本周余日债券交割有周五的大亚电线 5亿公司债交割。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 林高丽)
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