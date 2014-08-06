中国经济：放宽生产性服务业市场准入，支持企业多渠道融资--国务院

路透北京8月6日 - 为加快重点领域生产性服务业发展，中国将进一步放开生产性服务业领域的市场准入，并完善财税政策，将营改增试点扩大到服务业全领域。

周三刊登在中国政府网的《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》显示，鼓励商业银行按照风险可控、商业可持续原则支持生产线服务业，同时支持符合条件的企业发行债券，拓宽融资渠道。

“进一步减少生产性服务业重点领域前置审批和资质认定项目，由先证后照改为先照后证，加快落实注册资本认缴登记制。”《意见》提到，统一内外资法律法规，放开建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制。

同时简化境外投资审批程序，进一步提高生产性服务业境外投资的便利化程度，鼓励设立境外投资贸易服务机构。

《意见》并称，完善促进生产性服务业的税收政策，尽快将营业税改征增值税试点扩大到服务业全领域。

“申请认定为高新技术企业，可享受15%的企业所得税优惠税率。研究适时扩大生产性服务业服务产品出口退税政策范围，制定产品退税目录和具体管理办法。”《意见》指出。

国务院5月14日常务会议称，要尽快将营改增试点扩大到服务业全领域，并有序放宽市场准入加快发展生产性服务业。

此外，在金融支持方面，《意见》强调，支持符合条件的生产性服务业企业通过银行间债券市场发行非金融企业债券融资工具融资，拓宽企业融资渠道。支持商业银行发行专项金融债券，服务小微企业。

鼓励商业银行按照风险可控、商业可持续原则，开发适合生产性服务业特点的各类金融产品和服务，积极发展商圈融资、供应链融资等融资方式。

“研究制定利用知识产权质押、仓单质押、信用保险保单质押、股权质押、商业保理等多种方式融资的可行措施。”《意见》称。

《意见》还提到，要完善土地和价格政策，建立完善主要以市场决定价格的价格形成机制，规范服务价格；同时加强知识产权保护和人才队伍建设，建立健全统计制度。

《意见》并指出，现阶段，中国生产性服务业重点发展研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设。

**服务业增加值占GDP比重不断提高**

今年上半年，中国服务业增加值达到12.54万亿元人民币，增长8%，占国内生产总值（GDP）的比重达到46.6%，同比提高1.3个百分点。服务业新增企业数量达到129.06万户，占新登记企业总数的78.1%。

“服务业增加值增速已经连续六个季度超过GDP和二产的增速，保持着增速三产最快，占比继续提高，结构进一步优化的良好势头。”中国发展和改革委员会秘书长李朴民周三在新闻发布会上称，服务业的快速发展，特别是生产性服务业的迅速发展，对稳增长、促改革、调结构、惠民生发挥了重要作用。

但李朴民亦表示，中国服务业发展水平仍然低于发达国家，特别是生产性服务业的国际竞争力较弱，仍有很大的发展潜力和空间。

今年上半年，中国服务贸易进出口总额同比增长15%，与此同时，服务贸易的逆差规模持续扩大。上半年服务贸易逆差是589亿美元，同比增加了38亿美元。

“服务贸易逆差较大的是运输、专有权利使用费和特许费、保险服务等领域，这些领域逆差较大，反映出我国生产性服务业国际竞争力还不强，与国际的先进水平还有一些差距。”发改委产业协调司副司长夏农称。

针对小微企业融资难融资贵的问题，李朴民称，促进小微企业的发展，首先要满足它们资金的需要，下一步要把国务院的相关政策措施落到实处，使小微企业发挥更大的作用。

他说，小微企业竞争机制灵活，可以创造更多的就业岗位，改善人民的生活，同时对稳定经济增长也发挥着至关重要的作用。