中国债市：IRS跟随七天回购利率走低，波幅较此前有所放大

路透上海8月6日 - 中国银行间市场七天回购利率周三继续下探，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 亦跟随现券向好情绪下行，波动幅度较此前几日有所放大。
不过交易员认为，资金市场存在结构性失衡，七天期回购利率降至近一个月低位后，继续走低空间存疑。IRS下一步走势则要看明日公开市场操作，以及下周将公布的各项数据而定。
北京一银行交易员称，七天回购利率继续下行，加之现券向好带动，至目前IRS较上日跌约3个基点(bp)左右。至于后市，“(目前判断)趋势性比较难，除非数据有亮点或槽点。”
自本周六(9日)开始，国家统计局将陆续公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)、固定资产投资等经济数据。当月新增信贷，社会融资等央行统计数据，也有望在下周亮相。
上海一银行交易员补充说，除了经济和信贷数据，明日公开市场正回购规模也值得关注。因为市场对继续进行14天品种的预期居多，量的多寡则成为重点。
本周二，央行在公开市场上继续用14天正回购取代28天品种，中标利率持稳在3.70%。当日操作规模300亿元人民币，单日净回笼100亿元。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.6413/3.7533 3.6950/3.7760 3.9097/3.9980 4.1220/4.2120 4.1257/4.4057
上日 3.6989/3.8039 3.7408/3.8175 3.9600/4.0450 4.1817/4.2683 4.1892/4.4442
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变动 -0.0576/-0.0506 -0.0458/-0.0415 -0.0503/-0.0470 -0.0597/-0.0563 -0.0635/-0.0385
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年7月人民币IRS成交的名义本金总额为3,035.98亿元，较6月的3,008.32亿元稍增。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)