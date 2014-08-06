版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 13:26 BJT

更新版 1-港股业绩：港交所中期净利微升2%胜预期，午盘初段由跌转升

(新增更多内容)

路透香港8月6日 - 以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所（港交所） 今年上半年净利按年上升2%，优于市场预期，因非交易收益增加抵销股市成交下跌影响，消息刺激该股午盘股价由跌转升。

公告显示，2014年1-6月净利为23.67亿港元，上年同期则23.28亿港元；并高于汤森路透综合3名分析师预测的22.46亿港元。

港交所主席周松岗在公告中称，“市场普遍预期美国将会撤回非常规货币政策，影响所及，全球资本市场于今年下半年或2015年内或会有较大的波动，环球流动资金亦可能相应减少。”

不过他指出，下半年其中一项重要战略工作是沪港通的实施，相信香港的国际领先金融中心地位，加上联交所业务的中国元素，都有助港交所应付各种不同的挑战。

上半年香港股市首次公开招股（IPO）市场重现起色，然未为整体市场交投带来动力。

尽管期内联交所的平均每日成交金额按年下跌8%至629亿港元，导致交易费用收入减少。但在上市相关费用、设备托管费用及投资收益等非交易收益增加的带动下，上半年总收入升4%至46.21亿港元。

期内的除息税、折旧及摊销前溢利（EBITDA）按年升3%，EBITDA利润率维持于69%的水平。各项开支基本持稳，公司从雷曼证券清盘人作出分派而收回5,500万港元，但围绕LME的美国集体诉讼及英国司法覆核诉讼产生法律费用3,800万港元，令法律及专业费用大增87%。

港交所宣布派发中期股息每股1.83港元，相对每股盈利2.04港元，比率90%。

业绩公布后，港交所午盘初段由跌转升。香港时间13:18，升0.46%，报175.1港元；大市恒生指数 则跌0.58%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进/黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐