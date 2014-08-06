更新版 1-港股业绩：港交所中期净利微升2%胜预期，午盘初段由跌转升

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
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路透香港8月6日 - 以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所（港交所） 今年上半年净利按年上升2%，优于市场预期，因非交易收益增加抵销股市成交下跌影响，消息刺激该股午盘股价由跌转升。
公告显示，2014年1-6月净利为23.67亿港元，上年同期则23.28亿港元；并高于汤森路透综合3名分析师预测的22.46亿港元。
港交所主席周松岗在公告中称，“市场普遍预期美国将会撤回非常规货币政策，影响所及，全球资本市场于今年下半年或2015年内或会有较大的波动，环球流动资金亦可能相应减少。”
不过他指出，下半年其中一项重要战略工作是沪港通的实施，相信香港的国际领先金融中心地位，加上联交所业务的中国元素，都有助港交所应付各种不同的挑战。
上半年香港股市首次公开招股（IPO）市场重现起色，然未为整体市场交投带来动力。
尽管期内联交所的平均每日成交金额按年下跌8%至629亿港元，导致交易费用收入减少。但在上市相关费用、设备托管费用及投资收益等非交易收益增加的带动下，上半年总收入升4%至46.21亿港元。
期内的除息税、折旧及摊销前溢利（EBITDA）按年升3%，EBITDA利润率维持于69%的水平。各项开支基本持稳，公司从雷曼证券清盘人作出分派而收回5,500万港元，但围绕LME的美国集体诉讼及英国司法覆核诉讼产生法律费用3,800万港元，令法律及专业费用大增87%。
港交所宣布派发中期股息每股1.83港元，相对每股盈利2.04港元，比率90%。
业绩公布后，港交所午盘初段由跌转升。香港时间13:18，升0.46%，报175.1港元；大市恒生指数 则跌0.58%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进/黄凯)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
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