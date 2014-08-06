《中国数据观测》7月新增贷款和M2增速料季节性回落，政策仍稳中偏松

* 公布内容: 7月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚8月15日 --调查结果 : 7月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 广义货币供应量(M2)同比 14.4 13.8-15.3 14.7 14.5 20 % 新增人民币贷款(亿元) 7,275 6,500-8,700 10,800 6,999 20 人民币贷款余额同比% 14.0 13.7-14.1 14.0 14.3 13 --数据要点: 路透调查的20家机构预测中值显示，中国7月新增人民币贷款预期为7,275亿元人民币。7月末M2同比增速 预计略降至14.4%。尽管信贷增速出现季节性回落，但在稳增长基调下，中性偏松的货币政策仍有利于信贷投 放。 交通银行报告认为，宏观经济企稳，政策及金融支持增强，推动社会潜在融资需求上升；而货币政策中性 偏松，公开市场持续净投放格局，定向准备金率下调，调整存贷比考核口径及鼓励优化小微企业流动资金贷款 管理等因素，也有利于信贷投放。 “政府多管齐下降低社会融资成本，定向宽松货币政策将维持，央行会继续加大支农支小再贷款和再贴现 力度。”海通证券研报称。 对于新增人民币贷款环比下降，联讯证券报告称，利率市场化趋势对季节性因素产生夸大效应，使银行负 债端产生较大波动。而存款侧的明显变化可能在当期对贷款形成负面影响，这或将是7月新增贷款下降的主因 之一。 对于7月M2略降，交行报告称，M2增速受到去年同期基数较高影响，环比略有下降，但由于基础货币投放 较多，货币乘数有所上升，7月末广义货币将保持较高增速。 申银万国证券报告认为，李克强总理多次强调尽管经济改善，但基础并不牢固。这决定了三季度政策仍将 保持宽松。下半年，货币政策将呈现总量稳定、定向调控为主的特征，有效降低社会融资成本是重点。 此前，中国国务院常务会议提出多措并举缓解企业融资成本高的问题，指出加大支农、支小再贷款和再贴 现力度，提高金融服务小微企业、“三农”和支持服务业、节能环保等重点领域及重大民生工程的能力；抑制 金融机构筹资成本的不合理上升，遏制变相高息揽储，维护良好的金融市场秩序。 2014年第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，逾九成受访机构认为中国8月将维持大型存款机 构法定存款准备金率不变。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余 (亿元人民币 额 (同比%) ) 澳新银行 14.5 8,000 ~ 德意志银行 14.5 7,000 13.9 中银国际 14.5 7,500 14.0 交通银行 14.5 7,800 ~ 招商证券 14.8 7,600 ~ 高盛 14.1 6,700 13.8 美银美林 14.6 8,700 14.1 中信证券 14.4 7,000 ~ 国开证券 14.4 7,050 14.0 海通证券 15.0 7,000 13.9 花旗银行 14.3 6,870 13.9 民族证券 15.3 7,000 ~ 华创证券 13.8 6,500 ~ 兴业银行 14.0 7,500 13.9 华宝信托 14.6 8,500 14.1 华侨银行 14.2 7,000 ~ 上海证券 14.0 8,000 14.0 申银万国 14.4 6,775 13.7 摩根士丹利 14.2 8,000 14.0 瑞银 14.3 7,500 14.0 注：~表示未提供预测数据。(完) (发稿 李贺; 审校 黄凯)