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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 16:48 BJT

《中国数据观测》7月新增贷款和M2增速料季节性回落，政策仍稳中偏松

* 公布内容: 7月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚8月15日


    --调查结果 : 
        7月指标             中值         区间         上月    上年同期  参与预测机构数
 广义货币供应量(M2)同比     14.4       13.8-15.3      14.7      14.5          20
           %                                                            
  新增人民币贷款(亿元)     7,275      6,500-8,700    10,800    6,999          20
  人民币贷款余额同比%       14.0       13.7-14.1      14.0      14.3          13
        
    --数据要点:
    
    路透调查的20家机构预测中值显示，中国7月新增人民币贷款预期为7,275亿元人民币。7月末M2同比增速
预计略降至14.4%。尽管信贷增速出现季节性回落，但在稳增长基调下，中性偏松的货币政策仍有利于信贷投
放。
    
    交通银行报告认为，宏观经济企稳，政策及金融支持增强，推动社会潜在融资需求上升；而货币政策中性
偏松，公开市场持续净投放格局，定向准备金率下调，调整存贷比考核口径及鼓励优化小微企业流动资金贷款
管理等因素，也有利于信贷投放。
    
    “政府多管齐下降低社会融资成本，定向宽松货币政策将维持，央行会继续加大支农支小再贷款和再贴现
力度。”海通证券研报称。

    对于新增人民币贷款环比下降，联讯证券报告称，利率市场化趋势对季节性因素产生夸大效应，使银行负
债端产生较大波动。而存款侧的明显变化可能在当期对贷款形成负面影响，这或将是7月新增贷款下降的主因
之一。
    
    对于7月M2略降，交行报告称，M2增速受到去年同期基数较高影响，环比略有下降，但由于基础货币投放
较多，货币乘数有所上升，7月末广义货币将保持较高增速。

    申银万国证券报告认为，李克强总理多次强调尽管经济改善，但基础并不牢固。这决定了三季度政策仍将
保持宽松。下半年，货币政策将呈现总量稳定、定向调控为主的特征，有效降低社会融资成本是重点。

    此前，中国国务院常务会议提出多措并举缓解企业融资成本高的问题，指出加大支农、支小再贷款和再贴
现力度，提高金融服务小微企业、“三农”和支持服务业、节能环保等重点领域及重大民生工程的能力；抑制
金融机构筹资成本的不合理上升，遏制变相高息揽储，维护良好的金融市场秩序。            
        
    2014年第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，逾九成受访机构认为中国8月将维持大型存款机
构法定存款准备金率不变。
   
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    以下为本次路透调查结果:  
      
 机构名称                M2(同比%)       新增贷款     人民币贷款余
                                         (亿元人民币   额 (同比%)
                                            )         
 澳新银行                   14.5          8,000            ~
 德意志银行                 14.5          7,000           13.9
 中银国际                   14.5           7,500          14.0
 交通银行                   14.5          7,800            ~
 招商证券                   14.8          7,600            ~
 高盛                       14.1          6,700           13.8
 美银美林                   14.6          8,700           14.1
 中信证券                   14.4          7,000            ~
 国开证券                   14.4          7,050           14.0
 海通证券                   15.0          7,000           13.9
 花旗银行                   14.3           6,870          13.9
 民族证券                   15.3          7,000            ~
 华创证券                   13.8          6,500            ~
 兴业银行                   14.0          7,500           13.9
 华宝信托                   14.6          8,500           14.1
 华侨银行                   14.2          7,000            ~
 上海证券                   14.0          8,000           14.0
 申银万国                   14.4          6,775           13.7
 摩根士丹利                 14.2           8,000          14.0
 瑞银                       14.3          7,500           14.0
 
   注：~表示未提供预测数据。(完)      

 (发稿 李贺; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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