中国债市：七年以内信用债估值多回落，10年及以上品种基本持稳--NAFMII

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透北京8月6日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，七年及以内期限信用债收益率估值回落，其中一至三年相对略多，幅度在2-3个基点(bp)；10年及以上长期品种则总体持稳。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.12 -2 5.36 -1 5.53 -1 5.67 -1
AAA 5.28 -3 5.53 -2 5.72 -1 5.94 -1
AA+ 5.58 -3 5.92 -3 6.27 -1 6.45 -1
AA 5.89 -3 6.40 -3 6.79 -1 7.03 -1
AA- 6.94 -2 7.56 -2 7.98 0 8.48 0
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.77 0 5.87 0 5.97 0 6.16 0
AAA 6.09 0 6.18 0 6.35 0 6.56 0
AA+ 6.68 0 6.74 0 6.98 0 7.23 0
AA 7.31 0 7.39 -1 7.62 0 8.02 0
AA- 8.90 0 8.97 0 9.31 0 9.51 0
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限。现有估值机构为30家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (整理 康熙泽/李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
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