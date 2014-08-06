版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 14:18 BJT

德国数据：6月工业订单较前月下滑3.2%，为2011年9月以来最大单月跌幅

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 14年6月 14年5月

较上月(%) -3.2 -1.6

指数(2010年为基期) 105.4 108.9

路透访问的34位分析师平均预计，6月工业订单为较前月上涨1.0%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐