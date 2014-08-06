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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 13:28 BJT

日本数据：6月同时指标较前月下降1.8点，领先指标上升0.7点

路透东京8月6日 - 日本内阁府周三公布，6月同时指标初值较前月下降1.8点。

内阁府数据还显示，6月领先指标较前月上升0.7点，为五个月来首次增长。

欲浏览完整数据，请参看内阁府网站(here)。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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