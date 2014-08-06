中国经济：交银财富景气指数小降，限购松绑难改不动产投资意愿下行

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透上海8月6日 - 中国第五大商业银行--交通银行 周三发布的最新一期交银中国财富景气指数环比小幅下滑，其中不动产投资意愿继续下降，表明近期部分城市限购政策松绑对小康家庭不动产投资意愿下跌趋势并无实质性影响。
本期交银中国财富景气指数小幅下滑，从127点下滑至125点。三个一级指标，经济景气指数持平，收入增长指数和投资意愿指数略降。
在投资意愿调查中，小康家庭对流动资产投资意愿总体变动不大，但以投资品种分类，却出现了结构性变化。其中股票投资意愿明显上升，而上半年一直坚挺的银行理财、债券等稳定收益产品的投资意愿下降。
在不动产方面，本期小康家庭不动产投资意愿比上期下滑三个百分点，创历史新低，继续处于不景气区间。虽然济南、长春、石家庄等地限购政策已取消，但北部地区不动产投资意愿仍在明显下降；而且北京上海等核心城市的不动产投资意愿指数亦首次落入不景气区间。值得注意的是，刚需家庭表现出比多套房家庭更加强烈的持币观望态度。
“一方面是买涨不买跌的心态，另一方面是刚需家庭大多收入水平低，风险偏好更低，房市下跌时的顾虑更多。”交通银行首席经济学家连平指出。
他判断称，单单限购政策的放开不会令房市企稳甚至出现反转。房价企稳或反弹，有赖于多个因素，包括刚需家庭能承受的等待时间、因限购松绑而释放的改善性需求未来所带来的增量规模及时间点、房价持续回落过程中房企的可承受程度等。这些因素将共同影响未来房地产市场的供求关系。
到目前为止，国内已经有30个城市在限购方面有不同程度的松动，占所有46个限购城市的比例为65%。
交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求在京沪广深等核心城市的，家庭税后年收入在7万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在5万元以上。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。