香港股市：早盘受中资蓝筹股获利了结的打压，但太阳能股表现突出

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透香港8月6日 - 香港股市周三早盘下跌，投资者了结近期较强势的中资蓝筹股的获利，并关注美国市场的跌势。
截至中午时分，恒生指数 下跌0.6%至24,497.88点；恒指在过去11个交易日有10日上涨。恒生国企指数 跌0.8%至两周低位。
京华山一研究部主管彭伟新称，过去几日美国股市有数日下跌，是香港指标股指承压的原因之一。
但他表示恒指在23,800点附近应有强劲的支撑。
香港上市的中资太阳能企业是周三早盘股价表现优异的关键股，尾随在美上市同业的涨势。此前彭博报导称，中国最快本月将宣布鼓励住宅安装太阳能设备的政策。
兴业太阳能 跳升6.1%，保利协鑫能源 上扬1.9%。
香港交易所 小跌0.3%。(完)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。