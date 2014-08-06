版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 13:14 BJT

香港股市：早盘受中资蓝筹股获利了结的打压，但太阳能股表现突出

路透香港8月6日 - 香港股市周三早盘下跌，投资者了结近期较强势的中资蓝筹股的获利，并关注美国市场的跌势。

截至中午时分，恒生指数 下跌0.6%至24,497.88点；恒指在过去11个交易日有10日上涨。恒生国企指数 跌0.8%至两周低位。

京华山一研究部主管彭伟新称，过去几日美国股市有数日下跌，是香港指标股指承压的原因之一。

但他表示恒指在23,800点附近应有强劲的支撑。

香港上市的中资太阳能企业是周三早盘股价表现优异的关键股，尾随在美上市同业的涨势。此前彭博报导称，中国最快本月将宣布鼓励住宅安装太阳能设备的政策。

兴业太阳能 跳升6.1%，保利协鑫能源 上扬1.9%。

香港交易所 小跌0.3%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐