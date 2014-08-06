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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 13:36 BJT

国际油市：布兰特原油向105美元反弹，美国上周原油库存大幅减少

0506GMT时，布兰特9月原油期货 涨0.20美元，报每桶104.81美元，周二收于去年11月7日以来最低位。

美国9月原油期货 升0.10美元，至每桶97.48美元，周二一度跌至2月初以来最低位97美元。

Le Brun称，“目前可能是在昨夜下跌后的少许空头回补，”

过去一个半月油价已累计跌逾10美元，全球供应一直高于需求，导致大西洋沿岸和亚洲供过于求 。

**美国原油库存下降**

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国最近一周原油库存减少550万桶，至3.639亿桶，分析师此前预期为减少170万桶。

投资者将密切关注库欣的库存水平，美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布官方数据。

投资者持续追踪中东、北非及乌克兰的动荡局势及冲突情况，不过对供应中断的忧虑似乎已略微消退。

同被西方制裁的俄罗斯和伊朗之间持续数月的石油谈判周二上演意外一幕，当天俄方先是宣布同意帮助伊朗出售原油，但接着很快又撤回了这个声明。

Energy Aspects分析师在研究报告中指出亚洲原油需求有改善的迹象，但布兰特原油价格反弹可能较通常所需时间更久。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/于春红; 审校 张荻)
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