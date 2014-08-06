国际油市：布兰特原油向105美元反弹，美国上周原油库存大幅减少

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
0506GMT时，布兰特9月原油期货 涨0.20美元，报每桶104.81美元，周二收于去年11月7日以来最低位。
美国9月原油期货 升0.10美元，至每桶97.48美元，周二一度跌至2月初以来最低位97美元。
Le Brun称，“目前可能是在昨夜下跌后的少许空头回补，”
过去一个半月油价已累计跌逾10美元，全球供应一直高于需求，导致大西洋沿岸和亚洲供过于求 。
**美国原油库存下降**
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国最近一周原油库存减少550万桶，至3.639亿桶，分析师此前预期为减少170万桶。
投资者将密切关注库欣的库存水平，美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布官方数据。
投资者持续追踪中东、北非及乌克兰的动荡局势及冲突情况，不过对供应中断的忧虑似乎已略微消退。
同被西方制裁的俄罗斯和伊朗之间持续数月的石油谈判周二上演意外一幕，当天俄方先是宣布同意帮助伊朗出售原油，但接着很快又撤回了这个声明。
Energy Aspects分析师在研究报告中指出亚洲原油需求有改善的迹象，但布兰特原油价格反弹可能较通常所需时间更久。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/于春红; 审校 张荻)
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路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到