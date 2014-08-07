《中国企业债发行日程表》--8月7日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *陕西西咸新区 12 7 8/14簿记建档 上限8.20% AA 8/15-8/19 银河证券 沣西新城开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *阜宁县城投 12 7 8/14簿记建档 -- AA 8/15-8/19 平安证券 发展 (第3-7年末每年偿还20%本金/以房屋建筑物及土地使用权为担保) ========================================================================================= *赤峰元宝山区 10 7 8/14簿记建档 -- AA 8/15-8/21 国信证券 国资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *龙海市国资 8 7 8/14簿记建档 上限8.50% AA 8/15-8/19 国开证券 投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/由中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= *安顺虹阳国资 10 7 8/14簿记建档 上限9.00% AA- 8/15-8/19 兴业证券 投资营运 (第3-7年末每年偿还20%本金/由安顺市国有资产管理有限公司提供担保) ========================================================================================= 舟山市定海区 12 7 8/1簿记建档 7.13% AA 8/4-8/8 国信证券 国资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 登封市城市开发 6 6 8/1簿记建档 7.79% AA- 8/4-8/8 华龙证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还25%本金/由重庆进出口信用担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 甘肃省电力 10 10 8/4簿记建档 6.40% AA+ 8/5-8/8 西南证券 投资集团 (由甘肃省国有资产投资集团有限公司担保) ========================================================================================= 上虞市城市 18 7 8/6簿记建档 *6.80% AA 8/7-8/13 国信证券 建设发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 大连旅泰投资 12 7 8/7簿记建档 上限7.60% AA 8/8-8/12 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 海航资本控股 10 7 8/7簿记建档 *8.00% AA 8/8-8/12 一创摩根 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券 ========================================================================================= 广州地下铁道 30 10 8/8簿记建档 上限6.75% AAA 8/11-8/13 广州证券 总公司(三期) (第3-6年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年偿还15%本金) ========================================================================================= 株洲高科 至多10 7 8/8簿记建档 上限7.70% AA 8/11-8/13 海通证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 迁安市城建 5 7 8/8簿记建档 *上限8.00% AA 8/11-8/13 中信建投证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 成都新开元 12 7 8/11簿记建档 上限8.50% AA 8/12-8/14 一创摩根 城建投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 爱建证券 ========================================================================================= 芜湖宜居投资 23 7 8/8簿记建档 *上限7.00% AA 8/11-8/15 国信证券 (集团) (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 超威电源 6 6 -- -- AA 8/14-8/18 中信建投证券 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权/超威动力控股有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 康熙泽/吴芳)