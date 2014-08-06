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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 13:35 BJT

欧股业绩：瑞士再保险第二季净利增幅不及预期，并预计保险业进一步走软

路透苏黎世8月6日 - 全球第二大再保险商--瑞士再保险 公布第二季净利增长至8.02亿美元，但增幅低于预期，并称保险行业价格进一步走软。

“我们预计保险市场整体走软，”执行长Michel Lies在声明中称。

根据路透对银行及券商的调查，瑞士再保险第二季净利料为8.97亿美元。(完)

(编译 王兴亚；审校)
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