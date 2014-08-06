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市场报道 | 2014年 8月 6日 星期三 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险人气依旧沉闷

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* 新西兰元/美元跌0.41%，澳元/新西兰元涨0.46%，欧元/美元下滑0.07%，英镑/美元下挫0.11%

* 美元/印度卢比涨0.74%，日股日经指数尾盘下跌1.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫0.46%，美国10年期公债收益率报2.4871%

* 新西兰第二季失业率降幅超过预期，达到五年低点，就业岗位温和增加；虽然薪资压力略升，但新西兰央行暂时仍有按兵不动的空间。

* 俄罗斯总理梅德韦杰夫周二威胁，要针对欧盟制裁采取报复措施。俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)的一家子公司因欧盟的制裁行动而停飞。一家报纸报导称，可能禁止欧洲航班途经西伯利亚飞往亚洲。 (完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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