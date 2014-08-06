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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 15:22 BJT

英国数据：截至7月的三个月房价较上年同期上涨超过10%--Halifax

“尽管供应依然在低位，但经济持续复苏、就业增长、消费者信心改善以及抵押贷款利率较低，继续支撑房市需求。”Halifax的官员Stephen Noakes称。(完)
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