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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 14:15 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收跌，受投资者避险及美元全面强势的打压

路透首尔8月6日 - 韩国韩元兑美元 周三收跌，受乌克兰地缘政治紧张形势升高带动的避险操作，及美元普遍走强的打压。

韩元兑美元 收报1,033.7，较周二国内收盘价1,028.2贬0.5%。(完)

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