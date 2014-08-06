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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 14:16 BJT

韩国股市：收跌，受机构投资人获利了结所掼压

路透首尔8月6日 - 韩国综合股价指数 周三下跌0.3%，收报2,060.73点，因担心乌克兰情势，且机构投资人下午进行获利了结。

机构投资人在中午过后转为卖超，卖超韩股1,232亿韩元。(完)
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