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市场报道 | 2014年 8月 6日 星期三 14:29 BJT

欧股业绩：荷兰国际集团第二季业绩超预期，贷款损失减少

路透伦敦8月6日 - 荷兰国际集团(ING)第二季业绩超预期，税前基础获利为12.78亿欧元，分析师此前预期为11.37亿欧元。

这是ING转型成为纯银行后首次公布业绩，7月ING将保险业务的股权卖掉。因贷款损失减少38%，ING的获利比一年前高出11.4%。

2014年第二季ING的净息差也扩大4个基点，帮助增厚业绩。

业绩好于预期，加强了市场关于ING可以提早恢复派发股息的预期。在归还所有国家救助之前，ING不能支付股息。最后一笔援助款将定于2015年5月偿还，但ING表示若有能力，将会提前偿付。

首席执行官Ralph Hamers称，“对于过去几年我们重组工作的进展，我们很是骄傲，荷兰国际集团已经来到转型的最后阶段。我们向增加实力，精简机构和增强可持续性发展的目标迈进。”(完)
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