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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 14:28 BJT

澳洲股市：连续第四日收低，但脱离盘中低位

路透悉尼8月6日 - 澳洲股市周三收低0.1%，创两周半收盘低位，金融股拖累大盘。美股上日下跌，且投资人担心地缘政治紧张情势。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌6.6点，收报5,512.0点，自日低5,495.1反弹，今日为连续第四日下跌。(完) 　　
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