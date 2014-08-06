《香港已公布新股发行上市日程表》--8月6日

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透香港8月6日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览 表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7/31-8/5 中国润东汽车 2.6862 9.6* 3.58* 8/12 美银美林及摩根士丹利 2014年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8/5 万洲国际 6.2 159.2 升7.4% 摩根士丹利和中银国际 7/21 博大绿泽 1.3 2.8 升13% 金英 7/18 科通芯城 4 13.75 跌0.5% 瑞银 7/16 虎都 3.9 4.68 升2.6% 巴克莱 7/15 中国圣牧 2.39 10.6 跌0.42% 中银国际及高盛 7/11 依波路 3 1.98 升3.3% 中银国际 7/11 先达国际 1.18 1.18 跌1.7% 兴业侨丰融资 7/11 中国飞机租赁 5.53 7.3 跌1.1% 光大融资及建银国际 7/11 恒宝企业 0.52 0.62 持平 华富嘉洛 7/10 盛诺集团 1.06 7.95 跌1.9% 招商证券 7/10 中国新城市 1.3 6.08 升20.8% 交银国际 7/9 利标品牌 不适用 不适用 跌13.9% 高盛、花旗及汇丰 7/9 绿叶制药 5.92 59.2 升13.2% 瑞银、花旗及中信证券 7/9 天鸽互动 5.28 16.1 升8.3% 瑞银和中金 7/8 迪信通 5.3 8.8 跌4.3% 花旗和瑞银 7/8 城建设计 2.75 9.2 升9.5% 瑞银和中信证券 7/7 世纪睿科 1.08 2.7 跌0.9% 建银国际 7/7 国瑞置业 2.38 15.7 升5% 中银国际 7/4 康达环保 2.8 14 升14.6% 麦格理及工银国际 7/4 鸿福堂 1.3 2.05 升31.5% 高诚证券 7/2 金茂投资 5.35 32.1 升0.19% 德意志及摩根士丹利 6/30 联众国际 4.25 8.33 跌11.8% 富瑞 6/30 彩生活 3.78 9.45 升21.7% 美银美林和国泰君安 6/27 嘉耀控股 1.26 0.95 升1.6% RaffAello 6/27 珂莱蒂尔 4.2 5.25 升4.8% 海通国际和联昌国际 6/27 亿达中国 2.45 14.21 跌0.4% 德意志 6/27 恒发洋参 1.98 9.3 跌24.2% 招银国际 6/26 畅捷通 16.38 9 跌8.2% 国泰君安国际 6/26 长港敦信 1.4 3.47 跌22.1% 新华汇富 6/26 都市丽人 3.6 14.6 跌1.4% 摩根士丹利、中金 6/25 万科企业 不适用 不适用 跌2.8%^ 中信证券 6/25 泛亚国际 1.2 1.2 跌1.7% 广发香港 6/25 中州证券 2.51 15 跌13.9% 建银国际 6/20 天合化工 1.8 50.7 跌0.56% 摩根士丹利、瑞银和美银美林 6/19 瀚华金控 1.62 30.2 升0.6% 中金和银河 6/19 绿色动力环保 3.45 10.35 升9.3% 中信证券 6/17 浩泽净水 2.7 11.4 升10.7% 高盛和渣打 6/6 青岛港 3.76 29.19 跌1.62% 中银国际，中信证券国际，瑞 银，中信里昂证券，德意志银 行 5/23 超盈国际 2.15 4.885 跌1.4% 建银国际 5/22 碧瑶绿色 1.2 1.2 升0.25% 国泰君安 5/22 中国北车 5.17 94.16 跌1.55% 瑞银、中金和麦格理 5/15 新丰泰集团 3.61 5.415 升7.5% 摩根大通 4/25 宏太控股 0.72 1.8 升6.9% 国泰君安 4/10 百奥家庭互动 2.15 15.2 跌17.7% 德银和花旗 3/31 哈尔滨银行 2.9 87.7 升0.34% 中金香港、中银国际和农银国 际 3/28 光谷联合 0.83 8.3 跌8.4% 法国巴黎银行 3/13 海昌控股 2.45 24.5 跌17.6% 法国巴黎证券和美银美林 3/13 阳光100 4 20 跌6.5% 中金香港和花旗 3/6 保利文化 33 25.7 升29% 中信证券 3/5 迅销有限公司 不适用 不适用 升1%^ 摩根士丹利 2/28 惠生国际 2.05 2.45 升0.5% 信达国际 2/21 中国金属资源 1.13 7 跌13.3% 法国巴黎证券 1/30 力高地产 2.5 10 升4.4% 工银国际 1/29 港灯电力 5.45 241.3 跌2% 高盛和汇丰 1/28 老恒和 7.15 8.9 升15.7% 麦格理 1/23 MAGNUM ENT 1.5 1.26 升89.3% 英高 1/22 飞尚无烟煤 不适用 不适用 升28.4%^ 富瑞和野村 1/16 丽珠医药 不适用 不适用 升1%^ 国信证券(香港) 1/15 米格国际 2.28 3.65 升23.2% 建银国际 1/15 中生联合 2 4.08 升33% 交银国际 1/13 中华包装 0.51 1.02 升59% 东英 1/9 福建诺奇 2.13 3.2 持平 建银国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。 (完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。