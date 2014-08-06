中国股市：沪综指连续第二日收跌，个股走势现分化大盘震荡加剧

基金产业：当周投资者挹注美国基金规模为两个月来之最--ICI

路透纽约5月3日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，最 近一周投资者对美国基金的注资速度创下两个月来最快，市场对美股非理 性涨势的疑虑一扫而空。 ICI数据显示，4月26日止当周，美国共同基金与上市交易基金(ETF) 吸纳208亿美元。其中包括股市基金116亿美元与债市基金86亿美元。数据 并不包括货币市场基金。 “担忧已经消散，”Invesco Ltd 全球市场策略师Kristina Hooper表示，“我们算是置身诸多干扰的环境。我们必须了解地缘政治风 险将继续无处不在，尽管其影响通常较为短暂。” 法国将于周日举行总统大选第二轮投票，不过中间派候选人马克龙在 4月23日的第一轮投票领先后，欧洲怀疑论者胜出的机率似见下降。 这使得全球股市基金获得48亿美元挹注，为连续第21周流入。 当周应税债券基金也有近80亿美元流入。 股市明显位于高档并未吓跑投资者，当周美股基金吸纳68亿美元，规 模为一个月之最。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)