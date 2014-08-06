中国股市：沪综指连续第二日收跌，个股走势现分化大盘震荡加剧

《汇市简讯》澳元/美元忽视澳洲贸易数据，聚焦中国财新服务业PMI
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
路透北京8月6日 - 中国股市沪综指周三连续第二日收跌，个股走势出现分化大盘震荡明显加剧。分析师指出，目前权重股的上涨可能已经进入后半段，市场重心开始转向业绩超预期个股，短期虽存在一定上涨惯性，但上档面临的压力会越来越大。
沪综指 收报2,217.465点，跌2.480点或0.11%，上证A股今日成交1,402亿元人民币，上交易日为1,413亿元。
”市场在昨天的调整之后，今天的盘面出现反复，我觉得这段市场肯定要反复的，特别是在顶部区域的时候。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。
他表示，短期大盘进入前期顶部区域，热点由之前的成长股转向业绩超预期个股，钢铁行业中期业绩有所改善，原材料价格的下跌使得钢铁行业毛利率提升，钢铁股成为近期大盘上涨的主力军。
今日钢铁、有色板块继续维持强势，中国铝业 收报涨停；包钢股份 收涨7.24%，福日电子 则收跌5.95%。
沪深300指数 收报2,363.221点，跌0.26%；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,364.0点，跌0.32%，成交846,183手。（完）
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
路透纽约5月3日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，最 近一周投资者对美国基金的注资速度创下两个月来最快，市场对美股非理 性涨势的疑虑一扫而空。 ICI数据显示，4月26日止当周，美国共同基金与上市交易基金(ETF) 吸纳208亿美元。其中包括股市基金116亿美元与债市基金86亿美元。数据 并不包括货币市场基金。 “担忧已经消散，”Invesco Ltd 全球市场策略师Kristina Hooper表示，“我们算是置身诸多干扰的环境。我们必须了解地缘政治风 险将继续无处不在，尽管其影响通常较为短暂。” 法国将于周日举行总统大选第二轮投票，不过中间派候选人马克龙在 4月23日的第一轮投票领先后，欧洲怀疑论者胜出的机率似见下降。 这使得全球股市基金获得48亿美元挹注，为连续第21周流入。 当周应税债券基金也有近80亿美元流入。 股市明显位于高档并未吓跑投资者，当周美股基金吸纳68亿美元，规 模为一个月之最。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)