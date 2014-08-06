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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 14:54 BJT

《全球汇市》欧元/美元受德国数据打压触及9个月低点；新西兰元走软

新西兰元延续亚洲稍早的跌势，因数据显示国内就业增长温和。一些人猜测，这可能为新西兰央行争取到更多时间，以维持利率不变。今年新西兰央行已经连续四次加息。

巴克莱驻新加坡的汇率分析师Hamish Pepper称，最近股市下跌和风险偏好减弱也打击新西兰元。

“若干因素同时出现，都对新西兰元不利，”Pepper称，并表示焦点在于新西兰元能否守住6月初所及低点0.84美元附近的支撑位。

新西兰元兑美元 跌0.4%，至0.8436美元，此前低见0.8423美元，为两个月最低。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3357 1.3375 -0.13 -2.82 1.3745

美元/日圆 102.54 102.59 -0.05 -2.62 105.30

欧元/日圆 136.96 137.21 -0.18 -5.37 144.73

美元/瑞郎 0.9098 0.9089 +0.10 +1.90 0.8928

英镑/美元 1.6857 1.6884 -0.16 +1.82 1.6556

美元/加元 1.0968 1.0958 +0.09 +3.28 1.0620

澳元/美元 0.9309 0.9302 +0.08 +4.44 0.8913

新西兰元/美元 0.8434 0.8463 -0.34 +2.78 0.8206

澳元/日圆 95.450 95.430 +0.02 +1.70 93.850

新西兰元/日圆 86.480 86.820 -0.39 +0.08 86.410

英镑/日圆 172.85 173.21 -0.21 -0.85 174.33

澳元/新西兰元 1.1030 1.0978 +0.47 +1.68 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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