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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 15:56 BJT

《分析》美国企业坐拥巨资却紧捂口袋，支出羸弱拖累经济增长

根据德意志银行数据，全球今年至今并购交易总额达到2.5万亿(兆)美元，较上年增长70%，由北美及欧洲带头冲高，其中北美增长83%至1.2万亿美元，和欧洲增长85%至7,730亿美元。

几乎可以肯定，今年将是危机以来并购交易最火热的一年。

此外，也出现一波企业向股东增派股息的趋势，以及大规模回购股票的作法再度抬头。

石油服务公司Halliburton 刚刚把股票回购规模扩大至60亿美元，石油巨头艾克森美孚 单单第二季就回购了30亿美元，而强生 上个月宣布50亿美元的回购计划。

股票回购和派息或许并未给美国经济带来什么明显的提振，但是对股市绝对无害，美股已在上个月末飙升至纪录高位。

尽管大衰退以来，资本支出多次看似将要复苏，结果却都落空，但分析师依然预计资本支出将回升。倘若确实如此，整体经济应会受益。

摩根士丹利对此深信不疑，并预测资本支出增长5%左右。Bridgewater也预计资本支出将“逐步加快”，可以提振经济复苏。

但危险在于资本支出回升速度不够快。摩根士丹利称，“较符合以往经验的正常周期性回升，年增速大约超过8%，看起来根本不符现实。”(完) (编译 朱晓军/石冠兰/张明钧/王兴亚；审校 王洋/田建华/蔡美珍)
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