全球金市：金价因避险买盘进驻而上扬，乌克兰紧张局势掼压股市

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
“金价可能很难突破1,300美元，因为美元表现得确实很好。”金瑞期货贵金属分析师Chen Min表示。
“唯一的支撑因素就是地缘政治紧张形势，但除非围绕乌克兰问题的紧张形势大幅升高，不然金价不太可能涨太多。”她说。
乌克兰和中东地缘政治紧张局势，是今年迄今金价上涨7%的主要推手。
黄金投资者持续关注经济数据，周二报告显示美国6月工厂新订单数据优于预期。
近期公布的美国数据表明美国经济活动走强，这引发货币政策不久后将收紧的忧虑，从而打压黄金魅力。
而由于时值夏季的相对淡季，近来实货市场也无法给金价提供什么支撑。
其他贵金属方面，现货银 小涨，上日因美国数据强劲及美元走升，银价跌至七周低位。
--------------------------0623GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1291.8 4.06 0.32
现货银 19.86 0.17 0.86
现货铂金 1451.5 3.5 0.24
现货钯金 845.4 1.4 0.17
COMEX期金 1292.7 7.4 0.58
COMEX期银 19.88 0.047 0.24
汇率
欧元/美元 1.3361
美元指数 81.581
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译/审校 龚芳/张若琪/戴素萍)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。