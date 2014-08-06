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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 14:55 BJT

全球金市：金价因避险买盘进驻而上扬，乌克兰紧张局势掼压股市

“金价可能很难突破1,300美元，因为美元表现得确实很好。”金瑞期货贵金属分析师Chen Min表示。

“唯一的支撑因素就是地缘政治紧张形势，但除非围绕乌克兰问题的紧张形势大幅升高，不然金价不太可能涨太多。”她说。

乌克兰和中东地缘政治紧张局势，是今年迄今金价上涨7%的主要推手。

黄金投资者持续关注经济数据，周二报告显示美国6月工厂新订单数据优于预期。

近期公布的美国数据表明美国经济活动走强，这引发货币政策不久后将收紧的忧虑，从而打压黄金魅力。

而由于时值夏季的相对淡季，近来实货市场也无法给金价提供什么支撑。

其他贵金属方面，现货银 小涨，上日因美国数据强劲及美元走升，银价跌至七周低位。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1291.8 4.06 0.32

现货银 19.86 0.17 0.86

现货铂金 1451.5 3.5 0.24

现货钯金 845.4 1.4 0.17

COMEX期金 1292.7 7.4 0.58

COMEX期银 19.88 0.047 0.24

汇率

欧元/美元 1.3361

美元指数 81.581

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译/审校 龚芳/张若琪/戴素萍)
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