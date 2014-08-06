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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 15:36 BJT

表格：瑞士7月CPI较上年同期持平，较前月下滑0.4%

路透苏黎世8月6日 - 瑞士联邦统计局周三公布的数据显示，瑞士7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.4%，预估为下滑0.4%；较上年同期持平，符合预估。

以下为详细数据：

2014年7月 2014年6月 2013年7月

较上月变动% -0.4 -0.1 -0.4

较上年同期变动% 0.0 0.0 0.0

指数(2010年12月=100) 99.0 99.4 99.0 (完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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