表格：瑞士7月CPI较上年同期持平，较前月下滑0.4%

《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透苏黎世8月6日 - 瑞士联邦统计局周三公布的数据显示，瑞士7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.4%，预估为下滑0.4%；较上年同期持平，符合预估。
以下为详细数据：
2014年7月 2014年6月 2013年7月
较上月变动% -0.4 -0.1 -0.4
较上年同期变动% 0.0 0.0 0.0
指数(2010年12月=100) 99.0 99.4 99.0 (完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到
路透4月25日 - 周一全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓较上周五增加0. 17%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,655,344.7 4月24日 27,607,757.5 4月21日 47,587.2 0.17% iShares 325,361,508.7 4月24日 325,361,508.7 4月21日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)