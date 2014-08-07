新债招标：中国农发行一年增发债收益率4.2609%，两年4.5585%--业内人士

路透上海8月7日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的一年及两年期固息增发债，中标收益率分别为4.2609%和4.5585%；两期债投标倍数分别为3.59倍和3.01倍。
农发行另外还有一期三年期固息增发债将于北京时间11:30结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/2/3年最新收益率分别为4.3255%、4.5799%和4.7284%。
上述新债两年期品种为该行今年第32期债 的首次增发，票面利率为5.00%；一年品种为第36期 第三次增发，票面利率为4.45%；三年期为第38期 固息债第二次增发，票面利率为4.72%。
具体发行条款如下：
32期首次增发 36期第三次增发 38期第二次增发
---------------------------------------------------------------
招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 两年固息 一年固息 三年固息
招标方式 均为单一价格中标(荷兰式)
缴款日 8月11日 8月12日 8月11日
起息日 5月5日 6月5日 7月16日
发行期 8/8-8/11 8/8-8/12 8/8-8/11
上市日 8月15日 8月14日 8月15日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.05%
------------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳；审校 林高丽)